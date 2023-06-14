Загальна мобілізація в Україні: що буде за неявку до ТЦК по повістці

Якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку, пройшовши медкомісію або отримавши мобілізаційне розпорядження (явка з речами), може настати й кримінальна відповідальність — 3-5 років.

Related video

За неявку до ТЦК після виданої повістки військовозобов'язаним може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність. Причому вручення повістки не підлягає оскарженню у суді. Про це повідомляє "НВ".

Якщо не прийти до ТЦК для уточнення даних чи на медкомісію, це може потягнути за собою адміністративний штраф — 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перше порушення (тобто 1700 – 3400 грн).

Проте за повторне порушення передбачено вже адміністративне стягнення у вигляді 200-500 неоподатковуваних мінімумів (або 3400 – 8500 грн).

Штраф за неявку призначає начальник ТЦК, проте для цього військовозобов'язаному знадобиться особисто прибути до ТЦК та отримати квитанцію для сплати штрафу, а разом з цим і повістку.

Кримінальна відповідальність: 3-5 років ув'язнення

Якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку після попроходження медкомісії або отримання мобілізаційного розпорядження (явка з речами), за це може бути й кримінальна відповідальність.

Стаття 336 КК України передбачає, що ухилення від призову під час воєнного стану тягне за собою покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, що мобілізація не для всіх, і деяких точно не буде у лавах ЗСУ. У списку перераховані категорії осіб, які звільняються від призову, але які все ж таки можно піти служити як доброволець.

Також повідомлялося, чи дозволять чоловікам виїзд за кордон після перемоги України у війні з РФ. Після закінчення військового стану діятиме надзвичайний стан, але на виїзд за кордон для чоловіків все ж таки поширюватимуться обмеження.