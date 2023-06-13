Мобилизация не для всех: кого точно не будут призывать на службу (полный список)

Законодательство определяет перечень военнообязанных лиц, которые не могут быть мобилизованы. Однако такие граждане могут пойти служить в армию добровольно.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть полный список военнообязанных, не подлежащих призыву.

Мобилизация в Украине: кого точно не "заберут"

В законе указано, что не подлежат мобилизации следующие категории граждан:

забронированные лица,

лица с инвалидностью,

временно непригодные к службе по состоянию здоровья по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК),

женщины и мужчины, у которых трое и более детей младше 18 лет,

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет,

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с определенными заболеваниями (поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкология, психические расстройства, сахарный диабет I типа и т.п.),

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет,

военнообязанные, которые ухаживают за больной женой (мужем), ребенком или родителями, а также если у жены (мужа) инвалидность и/или если инвалидность I или II группы у родителей,

опекуны лица с инвалидностью,

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей)в случае, если кто-то из супругов уже проходит военную службу,

работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, службы спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.

Законодательство предусматривает, что вышеперечисленные категории граждан могут проходить военную службу по месту жительства по собственному желанию.

Кроме того, мобилизации не подлежат:

студенты, аспиранты и докторанты, проходящие обучение на дневной или дуальной форме,

научные работники и педагоги,

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО из числа военных, добровольцев, лиц, привлекавшихся к обеспечению проведения АТО,

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Напомним, 12 июня спикер Львовского областного ТЦКСП Мария Левко пояснила, что в условиях продолжающейся всеобщей мобилизации в Украине повестку могут вручить лично в руки и практически в любом месте — будь то на улице, блокпосту, по месту жительства или работы.

В этот же день начальник Харьковского областного ТЦКСП полковник Владимир Арап рассказал, что в рамках летней мобилизации будут отбирать граждан, которые владеют иностранными языками. Это должно помочь при общении с западными инструкторами.