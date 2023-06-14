Мобилизация в Украине: кому могут вручить повестку в июне по новому закону

Предельный возраст призыва на срочную службу в Украине снизился с 27 до 25 лет. Благодаря этому была расширена категория граждан, которые подлежат мобилизации.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые продлятся минимум до 18 августа. Издание NV разобралось, кого из украинцев могут мобилизовать в июне.

Некоторое время назад была изменена категория мужчин, которые подлежат мобилизации и они могут получить повестку в первый летний месяц. Речь идет о новом законе, благодаря которому предельный возраст призыва на срочную военную службу снизился с 27 до 25 лет.

По информации экспертов, в июне могут мобилизовать граждан, которые ранее считались годными или ограниченно годными к военной службе, даже если до этого у них не было опыта военной службы. Действуют эти правила исключительно во время военного положения.

Если у мужчины есть право на отсрочку, тогда это нужно доказать документально.

Ранее, если украинец до 27 лет не служил, то его не мобилизовали. В новом проекте закона категория лиц, которые подлежат мобилизации была расширена. Это призывники в возрасте 25 и 26 лет, которые раньше не подлежали мобилизации.

То есть, мобилизовать в июне могут следующие категории граждан:

пригодных или ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

пригодных или ограниченно пригодных по состоянию здоровья мужчин с опытом службы от 18 до 60 лет;

снятых или исключенных из военного учета мужчин возрастом от 18 до 60 лет (владельцы "белого билета"), которые признаны пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, которые не совершали тяжкое преступление.

Напомним, 12 июня спикер Львовского областного ТЦК Мария Левко пояснила, что в условиях продолжающейся всеобщей мобилизации в Украине повестку могут вручить лично в руки и практически в любом месте — будь то на улице, блокпосту, по месту жительства или работы.