В Украине отменят повестки? Почему ТЦК выдают приказы о всеобщей явке в течение 10 дней

В Украине ряд ТЦК и СП издали приказы об обязательной явке военнообязанных в военкоматы в течение 10 дней с момента опубликования приказа. Юристы объясняют: такие приказы не могут заменить повесток.

То, что ТЦК начали издавать приказы о явке в военкоматы в течение 10 дней, не отменяет указанные в законе нормы о вручении повесток, а повестки должны вручаться лицам представителями ТЦК лично под подпись. Об этом пишет Фокус в новой статье "Не пришел в ТЦК — будешь уклонистом. Зачем ТЦК выдают приказы о явке в течение 10 дней".

"То есть указанный приказ ТЦК не может считаться и не может заменить повестку, поскольку даже элементарного элемента — момента ознакомления военнообязанного с таким документом — невозможно установить", — отметила в комментарии Фокусу адвокат, юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко. По словам юриста, приказ ТЦК не заменяет повестку. Об отмене повестки, как обязательного элемента мобилизационного процесса, тоже сейчас речь не идет.

"Повестка является исключительно письменным документом, который имеет четко определенные реквизиты и вид (шаблон). Подробно о том, как должна быть составлена повестка, можно посмотреть в приложении 11 к "Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов", утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 № 1487", — напоминает Надежда Грищенко.

Юристы уверены: приказ ТЦК и СП о явке в течение 10 дней не может заменить повестку, которая должна быть вручена лицу под его подпись Фото: ТСН

Юрист ЮКК "Де-юре" Юрий Сергиенко убежден: приказ, несмотря на императивные формулировки, не заменяет повестку для физического лица и не вызывает обязательства руководителей предприятий организовывать явку сотрудников в ТЦК и СП, не грозит им привлечением к ответственности. Но если военнообязанный явится самостоятельно в ТЦК и СП или руководитель предприятия из-за своей неосведомленности или страха организует явку своих сотрудников в ТЦК и СП в соответствии с приказом ТЦК, то указанная явка будет воспринята ТЦК и СП как добровольное выполнение воинской обязанности.

То есть мужчинам, которые без ранее врученных повесток придут в военкомат, такие повестки будут вручены, что будет означать дальнейшие мобилизационные действия с прохождением ВЛК и выдачей лицу мобилизационного задания.

Ранее Фокус писал, что Оболонский ТЦК издал приказ об обязательной явке военнообязанных в ТЦК и СП в течение 10 дней, и этот приказ датирован 19 июня 2023 года.

Также Фокус сообщил, возможна ли уголовная ответственность лица за неприбытие в ТЦК и СП после появления приказа об обязательной явке в военкомат.