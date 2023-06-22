Прошло уже 3 дня: в Киеве мужчин обязали явиться в ТЦК в 10-дневный срок (документ)

Требование касается всех военнообязанных, которые ранее не получали персональных повесток или мобилизационных распоряжений. Также запрещено менять место жительства без разрешения ТЦК.

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В Оболонском районе Киева ТЦК издал приказ о проведении мобилизации на территории района. Соответствующий документ разместили на странице Оболонского районного РТЦК и СП в г. Киеве Фейсбук.

"В связи с длительной широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боеспособности ВСУ и других военных формирований на основании Указа Президента Украины от 24.02.2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине", Указа Президента Украины от 24.02.2022 года № 65/2022 "О всеобщей мобилизации", а также в связи с продлением срока военного положения Указом Президента Украины от 01.05.2023 года №254/2023. продления срока проведения всеобщей мобилизации Указом Президента Украины от 01.05.2023 года №255/2023. приказываюпродолжить проведение на территории Оболонского района города Киева мобилизации человеческих и транспортных ресурсов в объемах, определенных планом", — говорится в приказе главы ТЦК Оболонского района Алексея Привала.

Все военнообязанные, проживающие на территории Оболонского района и имеющие мобилизационные распоряжения должны явиться по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях и повестках.

Военнообязанным, которые не получили мобилизационных распоряжений, персональных повесток должны прибыть в Оболонский районный в городе Киеве ТЦК и СП в 10 дневный срок со дня опубликования этого приказа.

В Приказе отмечается, что уклонение от призыва на военную службу по мобилизации на особый период, на военную службу по призыву из числа резервистов в особый период наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет (Статья 336 УКУ).

"В случае неявки в территориальный центры комплектования и социальной поддержки без уважительных причин вы будете привлечены к ответственности согласно законодательству и переданы для розыска", — говорится в Приказе.

Также в приказе говорится о том, что запрещается изменение места жительства военнообязанным без разрешения начальника Оболонского районного в городе Киеве ТЦК и СП.

Напомним, что в Черниговской области в полицию от ТЦК и СП военнослужащих поступило свыше 20 тысяч заявлений о розыске уклонистов. Это количество составляет почти количество тех, кого мобилизовали в Силы обороны Украины.

Ранее на Ивано-Франковщине мужчинам призывного возраста запретили оказывать медицинскую помощь пока они не принесут разрешение с ТЦК. Это связано с тем, что совет обороны области принял решение о постановке на воинский учет всех мужчин в возрасте от 18 до 59 лет.