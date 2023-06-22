Минуло вже 3 дні: у Києві чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК у 10-денний термін (документ)

Вимога стосується усіх військовозобов'язаних, які раніше не отримували персональних повісток або мобілізаційних розпоряджень. Також заборонено змінювати місце проживання без дозволу ТЦК.

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В Оболонському районі Києва ТЦК видав наказ про проведення мобілізації на території району. Відповідний документ розмістили на сторінці Оболонського районного РТЦК та СП у м. Києві у фейсбук.

"У зв’язку із тривалою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності ЗСУ та інших військових формувань на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Указу Президента України від 24.02.2022 року № 65/2022 "Про загальну мобілізацію", а також у зв’язку із продовженням строку воєнного стану Указом Президента України від 01.05.2023 року №254/2023. продовження строку проведення загальної мобілізації Указом Президента України від 01.05.2023 року №255/2023. наказую продовжити проведення на території Оболонського району міста Києва мобілізації людських і транспортних ресурсів в обсягах, визначених планом", — йдеться в наказі очільника ТЦК Оболонського району Олексія Привала.

Усі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження повинні з'явитися за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженняхі повістках.

Військовозобов'язаним, які не отримали мобілізаційних розпоряджень, персональних повісток мають прибути до Оболонського районного у місті Києві ТЦК та СП в 10 денний термін з дня опублікування цього наказу.

В Наказі наголошується, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом серед резервістів в особливий період карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років (Стаття 336 ККУ).

"У разі неявки до територіального центри комплектування та соціальної підтримки без поважних причин вас буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством та передано для розшуку", — йдеться в Наказі.

Також у наказі йдеться про те, що забороняється зміна місця проживання військовозобов’язаним без дозволу начальника Оболонського районного у місті Києві ТЦК та СП.

Нагадаємо, що у Чернігівській області до поліції від ТЦК та СП військовослужбовців надійшло понад 20 тисяч заяв про розшук ухилянтів. Ця кількість складає майже кількість тих, кого мобілізували до Сил оборони України.

Раніше на Івано-Франківщині чоловікам призовного віку заборонили надавати медичну допомогу поки вони не принесуть дозвіл із ТЦК. Це пов'язано з тим, що рада оборони області ухвалила рішення про взяття на військовий облік усіх чоловіків віком від 18 до 59 років.