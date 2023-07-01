Безосновательно: Зеленский и Минэнерго раскритиковали НКРЭКУ за подорожание воды (видео)

Замминистра ведомства Фарид Сафаров убедил украинцев, что подорожание воды идет в разрез с политикой правительства, а глава государства назвал такое решение постыдным.

В Министерстве энергетики Украины также раскритиковали решение Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которое предусматривает повышение тарифов на воду. Об этом заявил замминистра энергетики Фарид Сафаров в эфире телеканала "Мы — Украина" 1 июля.

По его словам, решение действительно не было согласовано с украинским правительством, поэтому министры выступают против повышения тарифов для населения Украины.

"Минэнергетики не поддерживает такое повышение, поскольку оно действительно идет в разрез с той политикой правительства, которая сейчас есть. Минэнерго усматривает, что это безосновательное повышение. Эксперты с рынка не были вовлечены в процесс обсуждения, внезапно все узнали о таком повышении", — говорится в сообщении.

Фарид Сафаров отдельно отметил, что в среднем цена выросла на 32%, однако в некоторых областях Украины он еще выше. Чем это обосновано — в Минэнергетики не понимают, ведь узнали об этом после того, как заявление было опубликовано. В ближайшее время украинцев оповестят о результатах переговоров об отмене решения.

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Президент Украины Владимир Зеленский также не остался в стороне проблемы. Он считает, что в военное время вводить подобные повышения тарифов невозможно, ведь это усложняет жизнь народу.

"Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, постыдное решение. Непрофессиональное. Не согласовано с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения", — говорит глава государства.

По его поручению правительство в ближайшее время должно предоставить на рассмотрение варианты решения вопроса.

Такое же мнение озвучил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он считает, что нужно восстановить социальную справедливость и принять решения, которые не будут вредить народу.

"Решения неприемлемы. Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах как энергетика и тарифообразование", — говорится в сообщении.

Денис Шмыгаль также рассказал, что поручил министру энергетики и министерству инфраструктуры провести консультации с НКРЭКУ, где будет обсуждаться возможность пересмотра решения.

Напомним, 1 июля эксперты объяснили украинцам нюансы изменения цен на воду. По словам эксперта Ярослава Жалило, рост цен на воду не станет критичным для населения, значительно ощутимее электроэнергия, а также горячее водоснабжение.