В ВСУ один из командиров присвоил боевых выплат на 5 млн грн: его разоблачило ГБР

В ГБР утверждают, что командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением.

Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает командира одной из воинских частей Донецкой области в организации схемы по фиктивным выплатам "боевых" доплат военнослужащим, которые находятся за чертой фронта. К схеме, кроме самого командира, причастны четверо его подчиненных, им уже вручили подозрения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Схема действовала семь месяцев, злоумышленникам за это время удалось присвоить почти 5 миллионов гривен. По данным следствия, подозреваемые внесли в списки для выплат девять военных, которые не служат в зоне боевых действий и не приезжали на передовую, но получали все предусмотренные законодательством выплаты.

Подозреваемые включили в списки для выплат девять военных, которые находились за пределами зоны боевых действий Во время обысков у фигурантов изъяли документы, на основе которых осуществлялась схема фиктивных выплат

С марта по сентябрь 2022 года этим военным ежемесячно перечисляли на карту по 100 000 грн. Во время обысков у фигурантов изъяли документы, на основе которых осуществлялась схема фиктивных выплат.

Теперь решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей, подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

"Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Четверо его подчиненных, привлеченных в схеме, — в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", — сказано в сообщении.

Напомним, 19 апреля стало известно о расследовании работниками ГБР жестокого избиения раненого солдата офицером. Сестра пострадавшего рассказала, что агрессию у старшего лейтенанта вызвало то, что военный зашел помыться не в ту кабину.

А в начале лета СБУ сообщила, что силовики разоблачили чиновников, которые собирали дань с представителей украинских компаний, занимающихся экспортом зерна через порты Одесской области.