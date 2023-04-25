ГБР расследует гибель двух пограничников в Черниговской области: что произошло

Пока в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось. Следствие назначило ряд экспертиз.

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В понедельник, 24 апреля, во время движения на лодке погибли два пограничника в Черниговской области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что лодка с пограничным нарядом в составе пяти военнослужащих перевернулась во время движения по притоку реки Днепр.

"Лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военнослужащих", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела военнослужащих. Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти. В настоящее время продолжаются допросы свидетелей.

Открыто уголовное производство по ст. 417 УК Украины – нарушение правил кораблевождения.

"Пока в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось", – уточняют в ведомстве.

Напомним, 21 апреля в Киеве водитель легкового автомобиля сбил военного из Национальной гвардии и скрылся с места ДТП. Пострадавший находится в больнице – у него переломы конечностей. Также военный потерял память.

7 апреля СМИ сообщили, что на Волыни с огнестрельным ранением обнаружили тело начальника пограничной заставы, военнослужащий которой ранее подорвался на мине.