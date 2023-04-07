На Волыни нашли застреленным начальника пограничной заставы (видео)

Пограничник за рулем экскаватора подорвался на мине в четверг, 6 апреля, вблизи села Пулемец Ковельского района. Впоследствии начальника пограничной заставы обнаружили застреленным.

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На Волыни с огнестрельным ранением обнаружили тело начальника пограничной заставы, военнослужащий которой ранее подорвался на мине. Об этом 7 апреля сообщило "Суспільне".

Подрыв на мине

Представитель ГБР во Львове Татьяна Муравель сообщила, что в селе Пулемец, расположенном в Ковельском районе, на мине подорвался экскаватор. Пограничник управлял транспортным средством и наехал на мину. Впоследствии раздался взрыв. Военнослужащий, выполнявший задачи по укреплению границы, не пострадал.

Смерть начальника пограничной заставы

Затем на место чрезвычайного происшествия прибыли инспектор пограничной службы и начальник пограничной заставы. Руководитель военных осмотрел территорию и якобы отошел позвонить. Через некоторое время раздался звук, похожий на выстрел.

Как сообщила пресс-секретарь Волынского пограничного отряда Маргарита Вершинина, другие военные обнаружили тело пострадавшего. Смерть не была мгновенной. Военнослужащего, по информации "Волинські Новини", транспортировали в Шацкую районную больницу. Он умер по дороге в медицинское учреждение, остановилось дыхание.

Расследование

Сотрудники правоохранительных структур возбудили уголовное производство по статьям 115 и 425 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой самоубийство и халатное отношение к военной службе). Проводятся следственные мероприятия. После установки деталей происшествия будут объявлены подробности.

В марте 2023 года родители застрелившегося во Львове курсанта рассказали, что сын жаловался на поведение командира. Парень обращался с просьбой перевести его в другое учебное заведение.