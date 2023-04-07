На Волині знайшли застреленим начальника прикордонної застави (відео)

Прикордонник за кермом екскаватора підірвався на міні у четвер, 6 квітня, поблизу села Пулемець Ковельського району. Згодом начальника прикордонної застави знайшли застреленим.

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На Волині з вогнепальним пораненням виявили тіло начальника прикордонної застави, воєннослужбовець який раніше підірвався на міні. Про це 7 квітня повідомило "Суспільне".

Підрив на міні

Речниця ДБР у Львові Тетяна Муравель повідомила, що у селі Пулемець, яке розташоване у Ковельському районі, на міні підірвався екскаватор. Прикордонник кермував транспортним засобом та наїхав на міну. Згодом пролунав вибух. Воєннослужбовець, який виконував завдання щодо укріплення кордону, не постраждав.

Смерть начальника прикордонної застави

Згодом на місце надзвичайної події прибули інспектор прикордонної служби та начальник прикордонної застави. Керівник воєнних оглянув територію та нібито відійшов зателефонувати. За деякий час пролунав звук, схожий на постріл.

Як повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, інші воєнні виявили тіло постраждалого. Смерть не була миттєвою. Воєннослужбовця, за інформацією "Волинські Новини", транспортували до Шацької районної лікарні. Він помер дорогою до медичної установи, зупинилося дихання.

Розслідування

Співробітники правоохоронних структур порушили кримінальне провадження за статтями 115 та 425 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство з позначкою самогубство та недбале ставлення до воєнної служби). Наразі проводяться слідчі заходи. Після встановлення деталей події будуть повідомлені подробиці.

У березні 2023 року батьки курсанта, який застрелився у Львові, розповіли, що син скаржився на поведінку командира. Хлопець звертався з проханням перевести його до іншого навчального закладу.