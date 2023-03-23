"Зникла передсмертна записка з іменами причетних", - батьки курсанта, який застрелився у Львові

За словами батьків, їхній син скаржився на поведінку командира і просив їх перевести його до іншого навчального закладу.

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У неділю, 19 березня у Львові під час перебуванні у добовому наряді застрелився 18-річний курсант Львівського університету внутрішніх справ. Батьки підлітка говорять про зниклу передсмертну записку сина і вважають винними персонал закладу, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "доведення до самогубства". Про це повідомляє "Суспільне".

Тіло 18-річного курсанта Львівського університету внутрішніх справ Дмитра Гульчука знайшли на території навчального закладу з вогнепальним пораненням в голову. Напередодні він надіслав мамі СМС, в якій перепросив за себе. То було його останнє повідомлення.

"Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, бо ти реально багато зробила", — читає мама курсанта Світлана Гульчук.

За словами жінки, Дмитро давно мріяв стати поліцейським. Він власними силами вступив до університету, але вже під час навчання Дмитро почав скаржитися батькам на тиск командира та керівництва закладу.

"Зайшов старшина, він розказував, і каже: "Щось в мене сьогодні поганий настрій, так, ану давайте віджимайтесь всі!" І якщо не послухаються, то вже він наказував їх. Він просив багато раз, що заберіть мене, бо тут нестерпно. Ми не думали… він така домашня дитина була, то ми вмовляли: потерпи, будеш мати освіту", — розповідає батько загиблого Дмитра Олег.

Батьки курсанта стверджують, що їхній син залишив передсмертну записку, яку бачили і читали інші курсанти, але потім вона зникла.

"Діти між собою писали, що записку бачили, але вона щезла. Хтось бачив заголовок, перші рядки: ви мені погрожували, ви добились свого. І розписав все, як було, всі прізвища, але ця записка зникла. А тепер кажуть, що записки не було. Записка все-таки була!" — каже мама Дмитра.

Зараз у Львівському університеті внутрішніх справ триває перевірка, а декана факультету №3 Степана Гнатюка відсторонили від роботи. Звинувачення у булінгу у закладі відкидають. За словами керівниці пресслужби університету Галини Лемішко, жодних конфліктів із керівництвом університету у загиблого курсанта не було.

Матеріали справи уже передали у Державне бюро розслідувань. За фактом загибелі курсанта в ДБР відкрили 2 кримінальні провадження — за ст. 115 "навмисне вбивство з приміткою самогубство" та за статтею 120 — доведення до самогубства. Розслідування триває.

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