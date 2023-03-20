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У квартирі в центрі Москви знайшли застреленим експрокурора Московської області

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Експрокурору Борису Наместнікову було 90 років

За інформацією прокуратури Московської області, експрокурор Борис Наместніков скоїв самогубство у власній ванній.

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Колишній прокурор Підмосков'я Борис Наместніков був знайдений мертвим у своїй квартирі в центрі Москви. Правоохоронці заявили, що чоловік вкоротив собі віку. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"У неділю вранці у ванній кімнаті у власній квартирі виявлено тіло Бориса Наместнікова. Його знайшла дружина. Встановлено, що смерть колишнього прокурора настала внаслідок самогубства", — розповіли у правоохоронних органах.

Зазначається, що експрокурору Борису Наместнікову було 90 років. Від 1979 до 1982 року він працював прокурором Пермської області. У 1991–1993 очолював прокуратуру Московської області. Також свого часу він був керівником слідчого управління прокуратури РРФСР.

15 червня у Москві з нагородного пістолета застрелився Лев Соцков, генерал СЗР у відставці. Генерал-майору Соцкову було 90 років. Він залишив передсмертну записку, в якій Соцков не пояснив причини самогубства, а лише розповів історію свого пістолета, який виявився майже антикварним.

24 листопада у російському місті Кримськ Краснодарського краю чоловік у приміщенні одного з медичних центрів та на вулиці влаштував стрілянину. Він застрелив 3 людей, а після цього застрелився сам. У поліції повідомили, що причиною агресії став результат шлюборозлучного процесу за участю стрільця.