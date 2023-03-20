У квартирі в центрі Москви знайшли застреленим експрокурора Московської області

За інформацією прокуратури Московської області, експрокурор Борис Наместніков скоїв самогубство у власній ванній.

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Колишній прокурор Підмосков'я Борис Наместніков був знайдений мертвим у своїй квартирі в центрі Москви. Правоохоронці заявили, що чоловік вкоротив собі віку. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"У неділю вранці у ванній кімнаті у власній квартирі виявлено тіло Бориса Наместнікова. Його знайшла дружина. Встановлено, що смерть колишнього прокурора настала внаслідок самогубства", — розповіли у правоохоронних органах.

Зазначається, що експрокурору Борису Наместнікову було 90 років. Від 1979 до 1982 року він працював прокурором Пермської області. У 1991–1993 очолював прокуратуру Московської області. Також свого часу він був керівником слідчого управління прокуратури РРФСР.

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