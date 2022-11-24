Судився з колишньою дружиною: у російському Кримську чоловік застрелив 3 людей (відео)

Дружина перед розлученням купила квартиру синові за гроші стрільця, він хотів повернути свою частку, але суд ухвалив інше рішення. Чоловік вирішив поновити справедливість по-своєму.

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У російському місті Кримськ Краснодарського краю чоловік відкрив стрілянину у приміщенні одного з медичних центрів та на вулиці. Йому вдалося застрелити 3 людей, після цього він наклав на себе руки, повідомив "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу управління МВС Росії по регіону.

Місцевий житель 1956 року народження застрелив 2 працівників медичного центру. Далі стрілець вийшов надвір і відкрив вогонь по перехожих. Внаслідок пригоди одна людина померла на місці, друга отримала тяжке поранення. Після цього чоловік наклав на себе руки.

У поліції кажуть, що причиною події став результат шлюборозлучного процесу за участю того, хто стріляв.

Голова комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн пізніше уточнив, що стрільця звали Володимир Жиров, мав дозвіл на володіння мисливською зброєю. З 2019 року у нього була гладкоствольна рушниця ВПО-209.

Термін дії дозволу закінчувався 2024 року, чоловік раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців, наголосив депутат.

Стрілець Володимир Жиров судився з колишньою дружиною через житло

Telegram-канал Mash пише, що Володимир Жиров судився з колишньою дружиною Галиною через житло. За його версією, дружина перед розлученням купила квартиру синові Юрієві на його гроші.

Жиров зажадав свою частку, у результаті справа тривала 3 роки, і сьогодні суд йому відмовив. Чоловік переслідував колишню дружину та погрожував їй, Галина забігла до центру та попросила про допомогу. Один з убитих чоловіків намагався заступитися за неї.

"Зрозумівши, що накоїв, Жиров поїхав додому до сина і там застрелився", — пише канал.

Пізніше Mash повідомив про 61-річного Володимира Волоша, який вижив у результаті стрілянини. У нього наскрізне вогнепальне поранення попереку, його доставили в операційну стан середньої тяжкості.

Після стрілянини Володимир Жиров поїхав до свого сина і застрелився біля будинку на автомобілі. Галина наразі перебуває на допиті, уточнив Telegram-канал "112".

"За нашими даними, Володимир Жиров працював у "Відомчій охороні залізничного транспорту". Стріляв він з автомата Ланкастер", — зазначили автори матеріалу.

Нагадаємо, що у вересні в московському клубі "16 тонн" невідомий стріляв у охоронця. Стріляли чоловік слов'янської зовнішності, на вигляд йому було близько 60 років.

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