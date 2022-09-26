У Росії знову стріляють: у центрі Москви відкрили вогонь у популярному клубі (відео)

За інформацією російських ЗМІ, п'яний нападник відкрив стрілянину в клубі "16 тонн", поранивши охоронця. Відвідувачам закладу вдалося втекти через чорний хід.

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Вдень 26 вересня у Росії стався черговий інцидент із використанням вогнепальної зброї. Як повідомляють російські телеграм-канали, у Москві на Пресненському валу невідомий відкрив вогонь у клубі "16 тонн". Нападник вистрілив в охоронців, поранивши одного з них.

Загалом очевидці чули три постріли. Вони розповіли, що стрілець був сильно п'яний. Після стрілянини він втік на автомобілі. Відвідувачі не постраждали, їх евакуювали з клубу через чорний хід. Причиною стрілянини, найімовірніше, стала образа нападника, якого за годину до нападу не пустили в клуб. Стрілець — чоловік слов'янської зовнішності, якому на вигляд приблизно 60 років.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці у військкоматі міста Усть-Ілімськ Іркутської області 25-річний мобілізований застрелив начальника призовної комісії. Військком отримав шість кульових поранень, його стан вкрай тяжкий. Стрілка Руслана Зініна затримали.

Також вранці 26 вересня стався напад на школу №88 в Іжевську. 34-річний Артем Казанцев, випускник цієї школи, відкрив вогонь по учнях і працівниках навчального закладу. За попередніми даними, він застрелив 13 людей, серед яких семеро дітей, ще 21 особа отримала поранення.