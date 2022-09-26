Фанат Колумбайна: що відомо про росіянина, який влаштував бійню в школі в Іжевську

Слідство встановило особу стрільця, який напав на школу в Іжевську. З'ясувалося, що 34-річний чоловік раніше в ній навчався, на теракт його надихнули відомі розстріли школярів.

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Слідчий комітет РФ встановив особу росіянина, який розстріляв учнів і співробітників школи №88 в Іжевську. Ним виявився 34-річний Артем Казанцев, випускник цієї школи.

За попередніми даними, внаслідок теракту загинули 13 людей: шестеро дорослих і семеро неповнолітніх. Поранення отримали 14 дітей і 7 дорослих. Нападник, як стверджують у Слідкомі, застрелився.

[ + – ] Унаслідок теракту, за попередніми даними, загинуло 13 людей

Казанцев явно надихався широко відомими розстрілами шкіл. Ідучи на "акцію", він одягнув чорну майку зі свастикою, а на два пістолети прикріпив саморобні брелоки з написами "Ерік", "Ділан" і "Колумбайн". Ерік Гарріс і Ділан Кліболд у 1999 році розстріляли учнів школи "Колумбайн" у США. Після цього таких терористів почали називати "колумбайнерами".

[ + – ] Артем Казанцев не встиг використати близько двох десятків обойм

Крім того, Артем Казанцев написав на обоймах до пістолетів слово "ненависть". Такий самий напис був на футболці Владислава Рослякова, який у 2018 році влаштував стрілянину в керченському політехнічному коледжі. Судячи з опублікованих фото, стрілець не встиг використати близько двох десятків обойм.

Слідчі допитали мати Казанцева. Вона розповіла, що бачила сина сьогоднішнього ранку, він їй нічого не сказав про те, що планує зробити.

За даними влади Удмуртії, Казанцев перебував на обліку в психоневрологічному диспансері.

Стрілець шукав учнів

Очевидиця теракту, учениця третього класу, яка отримала поранення, розповіла, що в їхній клас Казанцев увірвався під час уроку математики. Він вистрілив у вчительку, яка сиділа за столом, поранив ученицю, яка була поруч, і вийшов у коридор, не помітивши інших учнів, які до його появи сховалися під партами. Ідучи коридором, Казанцев кричав: "Тварини, ви де?"

Після його відходу третьокласники стали піддвигати до вхідних дверей парти, щоб забарикадуватися. Саме так їх навчали діяти в разі нападу на школу, востаннє діти тренувалися 13 вересня. Незрозуміло, чому вчителька не вжила жодних заходів до того моменту, як стрілець зайшов до класу.

Як повідомлялося раніше, напад на школу стався вранці 26 вересня. Стрілець орудував двома пістолетами Макарова. Жодних вимог він не висував.

Ще один подібний інцидент 26 вересня стався у військкоматі міста Усть-Ілімськ Іркутської області. Там 25-річний мобілізований застрелив начальника призовної комісії, коли той проводив інструктаж. Стрільця затримали.