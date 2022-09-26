Фанат Колумбайна: что известно о россиянине, устроившем бойню в школе в Ижевске

Следствие установило личность стрелка, напавшего на школу в Ижевске. Выяснилось, что 34-летний мужчина раньше в ней учился, на теракт его вдохновили известные расстрелы школьников.

Related video

Следственный комитет РФ установил личность россиянина, расстрелявшего учеников и сотрудников школы №88 в Ижевске. Им оказался 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой школы.

По предварительным данным, в результате теракта погибло 13 человек: шестеро взрослых и семеро несовершеннолетних. Ранения получили 14 детей и 7 взрослых. Нападавший, как утверждают в Следкоме, застрелился.

[ + – ] В результате теракта, по предварительным данным, погибло 13 человек

Казанцев явно вдохновлялся ставшими широко известными расстрелами школ. Идя на "акцию", он надел черную майку со свастикой, а на два пистолета прикрепил самодельные брелоки с надписями "Эрик", "Дилан" и "Колумбайн". Эрик Харрис и Дилан Клиболд в 1999 году расстреляли учеников школы "Колумбайн" в США. После этого таких террористов стали называть "колумбайнерами".

[ + – ] Артем Казанцев не успел использовать около двух десятков обойм

Кроме того, Артем Казанцев написал на обоймах к пистолетам слово "ненависть". Такая же надпись была на футболке Владислава Рослякова, который в 2018 году устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Судя по опубликованным фото, стрелок не успел использовать около двух десятков обойм.

Следователи допросили мать Казанцева. Она рассказала, что видела сына сегодняшним утром, он ей ничего не сказал о том, что планирует сделать.

По данным властей Удмуртии, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Стрелок искал учеников

Очевидица теракта — получившая ранение ученица третьего класса — рассказала, что в их класс Казанцев ворвался во время урока математики. Он выстрелил в сидевшую за столом учительницу, ранил находившуюся рядом ученицу и вышел в коридор, не заметив других учеников, которые до его появления спрятались под партами. Идя по коридору, Казанцев кричал: "Твари, вы где?"

После его ухода третьеклассники стали сдвигать к входной двери парты, чтобы забаррикадироваться. Именно так их учили действовать в случае нападения на школу, в последний раз дети "тренировались" 13 сентября. Неясно, почему учительница не предприняла никаких мер до того момента, как стрелок зашел в класс.

Как сообщалось ранее, нападение на школу произошло утром 26 сентября. Стрелок орудовал двумя пистолетами Макарова. Никаких требований он не выдвигал.

Еще один подобный инцидент 26 сентября произошел в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области. Там 25-летний мобилизованный застрелил начальника призывной комиссии, когда тот проводил инструктаж. Стрелявшего задержали.