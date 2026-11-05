Смартфоны, которые выйдут в ноябре 2026 года: 5 ожидаемых новинок на Android (фото)

На ноябрь 2026 года запланирован ряд интересных релизов смартфонов от таких брендов, как Motorola, Oppo, Honor и Vivo.

Производители Android-смартфонов представят в этом месяце как первоклассные флагманы, так и более доступные модели, отмечает Gizmochina.

Motorola Signature 27

Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Флагман Motorola Signature 27 был официально анонсирован сегодня, 5 ноября. Смартфон поступит в продажу 16 ноября в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Motorola Signature 27 может похвастаться процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, основной камерой Sony LYTIA на 50 МП, перископической телеобъективной камерой на 200 МП со 100-кратным суперзумом, аудиосистемой Bang & Olufsen и системой охлаждения ArcticMesh.

Серия Oppo Reno 17

Oppo Reno 17 и Reno 17 Pro Фото: gsmarena.com

Компания Oppo сегодня подтвердила, что серия Reno 17 дебютирует в Китае 9 ноября. Впоследствии также ожидается презентация на международном рынке.

Видео дня

Линейка включает смартфоны Oppo Reno 17 и Oppo Reno 17 Pro. Утечки указывают на процессоры Snapdragon 7 Gen 4 и Dimensity 8550, основные камеры до 200 МП, перископические камеры до 50 МП, а также аккумуляторы емкостью примерно 7000 мАч.

Серия Honor 700

Honor 700 Pro Фото: Скриншот

Официальный выпуск серии Honor 700 в Китае запланирован на ноябрь 2026 года, однако точная дата пока не разглашается. Речь идет о моделях Honor 700 Vitality Edition, Honor 700 и Honor 700 Pro.

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Стандартная модель Honor 700 может быть оснащена процессором Snapdragon 8s Gen 4, тогда как версия Pro может получить Snapdragon 8 Gen 5. Другие возможные характеристики включают основную камеру на 200 Мп, дисплей на задней панели и аккумулятор емкостью 9000 мАч.

Серия Vivo S70

Vivo S70 Фото: Vivo

Серия Vivo S70 ещё официально не анонсирована, но инсайдеры утверждают, что презентация состоится в ноябре. Ожидается, что стандартная модель Vivo S70 будет оснащена чипсетом Snapdragon 8s Gen 4, 6,59-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, перископической камерой Sony LYT-610 на 64 МП и телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм.

Серия Vivo X500

Vivo X500 Pro Фото: digitaltrends.com

Общеевропейский запуск флагманской серии Vivo X500 состоялся 5 ноября, однако следует учесть, что на европейский рынок компания Vivo официально поставила только топовые модели Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max. В Украине официальные поставки смартфонов Vivo ограничены, однако они, как правило, доступны в некоторых интернет-магазинах под заказ.

Основным преимуществом Vivo X500 считается мощная система камер с настройками ZEISS. Например, Vivo X500 Pro Max предлагает перископическую камеру на 200 МП, автофокус с отслеживанием 60 кадров/с и кинематографическую замедленную съемку 4K со скоростью до 960 кадров/с.

Напомним, что будущий смартфон Redmi Turbo 6 Max может быть оснащён аккумулятором ёмкостью более 10 000 мАч.

Фокус также сообщал, что игровой флагман RedMagic 12 Pro теперь представлен на мировом рынке.