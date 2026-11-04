Смартфон Xiaomi с самым емким аккумулятором: раскрыта недорогая модель на 11 000 мАч

Компания Xiaomi может оснастить свой смартфон среднего класса Redmi Turbo 6 Max мощным аккумулятором емкостью более 10 000 мАч.

Будущий Redmi Turbo 6 Max будет оснащен аккумулятором ёмкостью 11 000 мАч и номинальной емкостью 40,72 Вт·ч. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

Хотя в публикации название телефона не указано, инсайдер описывает высокопроизводительное устройство на базе Dimensity с 7-дюймовым 2K-дисплеем и сверхвысокой частотой обновления. Эксперты Notebookcheck отметили, что эти характеристики совпадают с предыдущими утечками о Redmi Turbo 6 Max.

Это также подтверждает октябрьская утечка, в которой инсайдер намекнул на емкость аккумулятора свыше 10 000 мАч. Если эти слухи окажутся правдивыми, то Redmi Turbo 6 Max будет иметь аккумулятор на 22% больше, чем у Turbo 5 Max с 9 000 мАч, который сегодня является рекордсменом среди смартфонов Xiaomi.

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Кроме того, Digital Chat Station утверждает, что Redmi Turbo 6 Max будет работать на базе MediaTek Dimensity 9500s. Процессор сочетает в себе одно ядро Cortex-X925 с тактовой частотой 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4, четыре ядра Cortex-A720 и графический процессор Immortalis-G925. Другие утечки указывают на плоский 2K-дисплей размером около 7 дюймов с тонкими рамками, частотой обновления около 185 Гц и поддержкой цветовой гаммы BT.2020.

Стоит учитывать, что официально Xiaomi пока не подтвердила никаких характеристик и цен. Предыдущая модель Xiaomi Redmi Turbo 5 Max при запуске продаж стоила примерно 350–370 долларов. На международном рынке она дебютировала под названием Poco X8 Pro Max.

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