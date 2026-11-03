"Это самый быстрый смартфон на Android": эксперт испытал более мощную альтернативу Pixel (фото)

Компания RedMagic сегодня выпустила игровой флагман 12 Pro на международном рынке. В сети уже появились первые результаты тестирования.

Обозреватель гаджетов Джек Воллен поделился результатами тестирования в Geekbench и собственными впечатлениями от использования смартфона RedMagic 12 Pro в статье для ZDNET.

RedMagic 12 Pro оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 с тактовой частотой до 5,01 ГГц в сочетании с игровым чипсетом RedMagic R5. В тесте Geekbench 7 он набрал 3436 баллов в одноядерном тесте и 11515 в многоядерном тесте.

RedMagic 12 Pro Фото: Скриншот

Таким образом, RedMagic 12 Pro немного опередил iPhone 18 Pro Max по многоядерной производительности, уступив ему в одноядерной производительности. RedMagic 7 Pro также обогнал Pixel 11 Pro в обоих тестах, почти вдвое превзойдя многоядерный результат флагмана Google.

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"Я могу честно сказать, что это самый быстрый телефон на Android, который я когда-либо тестировал", — признался Воллен.

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В реальных условиях RedMagic 7 Pro подтвердил эти цифры. По словам эксперта, этот смартфон реагирует быстрее, чем любое другое устройство, с которым ему приходилось иметь дело. Помимо скорости, новинка может похвастаться максимально плавной анимацией и великолепным интерфейсом.

RedMagic 12 Pro Фото: zdnet.com

Среди других преимуществ смартфона Воллен отметил цельный дисплей без отверстия для фронтальной камеры и передовые функции искусственного интеллекта, включая перевод в режиме реального времени, транскрипцию и помощника для звонков.

Напомним, что Vivo готовится к официальному выпуску смартфона Vivo V80 FE с топовыми камерами ZEISS.

Фокус также сообщал, что Redmi незаметно выпустила новый субфлагман под названием M100 Pro.