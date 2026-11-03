"Це найшвидший смартфон Android": експерт випробував потужнішу альтернативу Pixel (фото)

Компанія RedMagic сьогодні випустила ігровий флагман 12 Pro на міжнародному ринку. В мережі вже з’явились перші результати тестувань.

Оглядач гаджетів Джек Воллен поділився результатами тестування на Geekbench та власними враженнями від користування смартфоном RedMagic 12 Pro у статті для ZDNET.

RedMagic 12 Pro оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 з тактовою частотою до 5,01 ГГц у поєднанні з ігровим чіпсетом RedMagic R5. На Geekbench 7 він набрав 3436 балів в одноядерному тесті та 11515 в багатоядерному тесті.

RedMagic 12 Pro Фото: Скриншот

Таким чином RedMagic 12 Pro трохи випередив за багатоядерною продуктивністю iPhone 18 Pro Max, поступивши в одноядерній продуктивності. RedMagic 7 Pro також обійшов Pixel 11 Pro в обох тестах, майже удвічі перевершивши багатоядерний результат флагмана Google.

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"Я можу чесно сказати, що це найшвидший телефон Android, який я коли-небудь тестував", — зізнався Воллен.

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У реальному житті RedMagic 7 Pro підтвердив ці цифри. За словами експерта, цей смартфон реагує швидше за будь-який інший пристрій, з яким йому доводилось мати справу. Окрім швидкості новинка може похвалитися максимально плавною анімацією та чудовим інтерфейсом.

RedMagic 12 Pro Фото: zdnet.com

Серед інших переваг смартфона Воллен відзначив суцільний дисплей без отвору для фронтальної камери та передові функції штучного інтелекту, включно з перекладом у реальному часі, транскрипцією та помічником для викликів.

Нагадаємо, Vivo готується до офіційного релізу смартфона Vivo V80 FE з топовими камерами ZEISS.

Фокус також повідомляв, що Redmi непомітно випустила новий субфлагман під назвою M100 Pro.