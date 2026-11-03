"Це найшвидший смартфон Android": експерт випробував потужнішу альтернативу Pixel (фото)
Компанія RedMagic сьогодні випустила ігровий флагман 12 Pro на міжнародному ринку. В мережі вже з’явились перші результати тестувань.
Оглядач гаджетів Джек Воллен поділився результатами тестування на Geekbench та власними враженнями від користування смартфоном RedMagic 12 Pro у статті для ZDNET.
RedMagic 12 Pro оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 з тактовою частотою до 5,01 ГГц у поєднанні з ігровим чіпсетом RedMagic R5. На Geekbench 7 він набрав 3436 балів в одноядерному тесті та 11515 в багатоядерному тесті.
Таким чином RedMagic 12 Pro трохи випередив за багатоядерною продуктивністю iPhone 18 Pro Max, поступивши в одноядерній продуктивності. RedMagic 7 Pro також обійшов Pixel 11 Pro в обох тестах, майже удвічі перевершивши багатоядерний результат флагмана Google.
"Я можу чесно сказати, що це найшвидший телефон Android, який я коли-небудь тестував", — зізнався Воллен.
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У реальному житті RedMagic 7 Pro підтвердив ці цифри. За словами експерта, цей смартфон реагує швидше за будь-який інший пристрій, з яким йому доводилось мати справу. Окрім швидкості новинка може похвалитися максимально плавною анімацією та чудовим інтерфейсом.
Серед інших переваг смартфона Воллен відзначив суцільний дисплей без отвору для фронтальної камери та передові функції штучного інтелекту, включно з перекладом у реальному часі, транскрипцією та помічником для викликів.
Нагадаємо, Vivo готується до офіційного релізу смартфона Vivo V80 FE з топовими камерами ZEISS.
Фокус також повідомляв, що Redmi непомітно випустила новий субфлагман під назвою M100 Pro.