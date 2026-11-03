Дешевший смартфон з топовими камерами ZEISS: Vivo V80 FE розсекречений до анонсу (фото)

Компанія Vivo готується до офіційного релізу смартфона Vivo V80 FE, який доповнить існуючі моделі Vivo V80 та Vivo V80 Lite.

Глобальна презентація Vivo V80 FE очікується найближчим часом. Наразі смартфон вже з'явився на регіональних сайтах компанії, зокрема у Філіппінах, зазначає Gizmochina.

Vivo V80 FE оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю HBM 1800 ніт, локальною піковою яскравістю до 3000 ніт та підтримкою 1,07 мільярда кольорів.

Vivo V80 FE Фото: Vivo

Смартфон працює на базі 4-нм процесора MediaTek Dimensity 7400-Turbo у поєднанні з 8 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ або 256 ГБ внутрішньої пам’яті. Акумулятор ємністю 7000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт, зворотну зарядку та байпасну зарядку. Vivo обіцяє зарядку на 50% за 29 хвилин

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Однією з основних переваг Vivo V80 FE стали три 50-мегапіксельні камери ZEISS на задній панелі. Спереду також є 50-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом та кутом огляду 92 градуси. Смартфон підтримує відеозапис у форматі 4K та пропонує низку фіомових технологій, як от ZEISS Multifocal Portrait, Style Bokeh та AI Aura Light Portrait 2.0.

Vivo V80 FE Фото: Vivo

Vivo V80 FE постачається з попередньо встановленою OriginOS 7.0 на базі Android 17 та має захист від пилу та води за стандартами IP68 та IP69. Пристрій також отримав камеру площею 4666 мм², оптичний датчик відбитків пальців на екрані, NFC, Bluetooth 5.4 та інфрачервоний передатчик.

Габарити Vivo V80 FE складають 157,78 × 74,53 мм, а товщина коливається від 7,76 мм до 7,84 мм залежно від кольору. Телефон важить від 201 до 202 г та пропонується у кольорах Sparkling Gold або Chill Green.

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Ціна та дата презентації Vivo V80 FE поки не розголошуються. Офіційна ціна базового Vivo V80 на глобальному та європейському ринкпх становить близько 580 євро, тоді як версія FE коштуватиме дешевше.

Нагадаємо, Redmi непомітно випустила в Китаї новий субфлагманський смартфон M100 Pro.

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