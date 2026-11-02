Вийшов Vivo Y32 5G: недорогий Android-смартфон з акумулятором на 8000 мАг (фото)

Компанія Vivo офіційно представила бюджетний смартфон Y32 5G, оснащений потужним акумулятором. Він майже ідентичний моделі 4G, однак використовує інший процесор.

Vivo Y32 5G одразу орієнтований на зовнішні ринки. Новинка вже почала з’являтися на офіційних міжнародних сайтах Vivo.

Vivo Y32 5G працює на процесорі початкового рівня Snapdragon 4 Gen 2 2023 року. Для порівняння, Vivo Y32 4G працює на Unisoc T7300, який пропонує аналогічний рівень продуктивності, як і Qualcomm SoC, але не має 5G-модему.

Vivo Y32 5G Фото: Vivo

Решта характеристик моделей 5G та 4G ідентичні. Смартфон має той самий 6,87-дюймовий РК-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Доступна лише одна конфігурація з 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті, однак обсяг пам'яті можна розширити до 2 ТБ через слот microSD.

Видео дня

Vivo Y32 5G Фото: Vivo

Основною перевагою Vivo Y32 5G став акумулятор ємністю 8000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 44 Вт та зворотної зарядки, що дозволяє використовувати смартфон як повербанк для інших гаджетів. Vivo обіцяє до 37 годин відтворення відео без підзарядки.

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

Vivo Y32 5G використовує 50-мегапіксельну основну камеру з 2-мегапіксельним допоміжним сенсором та 8-мегапіксельну фронтальну камеру. Інші характеристики телефона включають WiFi 5, захист від води та пилу за стандартами IP68 та IP69, а також підтримку двох SIM-карт .

Ціна Vivo Y32 5G поки не розголошується, однак оприлюднені параметри вказують на бюджетний сегмент.

Нагадаємо, Motorola незабаром офіційно представить флагманський смартфон Signature 27.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли характеристики Vivo X500 Pro та iPhone 17 Pro.