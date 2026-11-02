Вышел Vivo Y32 5G: недорогой Android-смартфон с аккумулятором на 8000 мАч (фото)
Компания Vivo официально представила бюджетный смартфон Y32 5G, оснащенный мощным аккумулятором. Он практически идентичен модели 4G, однако использует другой процессор.
Vivo Y32 5G изначально ориентирован на зарубежные рынки. Новинка уже начала появляться на официальных международных сайтах Vivo.
Vivo Y32 5G работает на процессоре начального уровня Snapdragon 4 Gen 2 2023 года. Для сравнения, Vivo Y32 4G работает на Unisoc T7300, который обеспечивает аналогичный уровень производительности, что и SoC от Qualcomm, но не имеет 5G-модема.
Остальные характеристики моделей 5G и 4G идентичны. Смартфон оснащён тем же 6,87-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Доступна только одна конфигурация с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, однако объём памяти можно расширить до 2 ТБ с помощью слота microSD.
Основным преимуществом Vivo Y32 5G стал аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт и обратной зарядки, что позволяет использовать смартфон в качестве powerbank для других гаджетов. Vivo обещает до 37 часов воспроизведения видео без подзарядки.
Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?
Vivo Y32 5G оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с 2-мегапиксельным дополнительным сенсором и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Другие характеристики телефона включают WiFi 5, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также поддержку двух SIM-карт.
Цена Vivo Y32 5G пока не разглашается, однако обнародованные характеристики указывают на бюджетный сегмент.
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