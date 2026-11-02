Vivo X500 Pro против iPhone 17 Pro: может ли Android-флагман превзойти Apple (фото)

Компактные флагманы Vivo X500 Pro и iPhone 17 Pro оснащены первоклассным оборудованием, однако у них несколько разные приоритеты.

Vivo делает ставку на дисплей, универсальные камеры и быструю зарядку, тогда как Apple уделяет больше внимания вычислительной мощности, видеосъемке и долгосрочной поддержке программного обеспечения. Подробнее эти два устройства сравнили эксперты портала Gizmochina.

Дизайн

Vivo X500 Pro Фото: digitaltrends.com

Корпус Vivo X500 Pro изготовлен из стекла и алюминия, а задняя панель дополнительно усилена стекловолокном. Класс защиты IP68/IP69 также обеспечивает надежную защиту от пыли и струй воды под высоким давлением.

iPhone 17 Pro получил сверхпрочное защитное стекло Ceramic Shield 2 на передней панели, алюминиевую рамку и усовершенствованный дизайн задней панели, а его класс защиты IP68 позволяет погружаться на большую глубину.

Видео дня

Дисплей

iPhone 17 Pro Фото: TechRadar

Vivo X500 Pro оснащен 6,36-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, поддержкой Dolby Vision и заявленной пиковой яркостью 4500 нит. Он более плавный, чем у конкурента, что дает ему преимущество в играх и повседневном использовании.

В свою очередь, iPhone 17 Pro имеет 6,3-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и пиковой яркостью до 3000 нит. Антибликовое покрытие Apple помогает сохранять видимость в сложных условиях освещения.

Производительность

Vivo X500 Pro Фото: digitaltrends.com

Vivo X500 Pro оснащен 2-нм чипсетом MediaTek Dimensity 9600 Pro с восьмиядерным процессором и графическим процессором Mali-G2-Ultra-NX. Он получил 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.1. Vivo также предлагает мощную платформу Android с расширенными возможностями многозадачности.

iPhone 17 Pro работает на базе Apple A19 Pro в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем NVMe. Преимущество Apple заключается в тесной интеграции аппаратного и программного обеспечения, что делает его лучшим выбором для ресурсоемких приложений.

Аккумулятор

iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

Vivo X500 Pro однозначно лидирует в плане автономности. Его кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6510 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную зарядку мощностью 40 Вт и обратную беспроводную зарядку.

В свою очередь, iPhone 17 Pro оснащен аккумулятором емкостью 3998 мАч или 4252 мАч, в зависимости от рынка. Он поддерживает быструю проводную зарядку, беспроводную зарядку MagSafe/Qi2 мощностью 25 Вт и обратную проводную зарядку.

Камера

Камера Vivo X500 Pro Фото: digitaltrends.com

Vivo X500 Pro позиционируется как камерофон, поэтому обеспечивает большую универсальность при фотосъемке благодаря сенсорам высокого разрешения и перископическому зуму. Он оснащён основной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, перископической телеобъективной камерой на 64 МП с 3,5-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольной камерой на 50 МП с автофокусом и фронтальной камерой на 50 МП с автофокусом, способной записывать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров/с.

Опрос Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции? Опрос открыт до Смартфоны, планшеты, смарт-часы Ноутбуки и роутеры Бытовую технику (холодильник, микроволновка, чайник) Осветительные приборы Другое Голосувати

iPhone 17 Pro оснащён тройной камерой, включающей основной сенсор, перископический телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольную камеру. Каждый из этих объективов имеет разрешение 48 МП. Спереди также находится фронтальная камера на 18 МП с автофокусом, поддерживаемая датчиком глубины и расширенными функциями видеосъемки. Она также поддерживает запись Dolby Vision HDR, пространственный звук и возможности ProRes RAW.

Вердикт

Vivo X500 Pro в целом предлагает лучшее соотношение цены и характеристик. Он оснащён первоклассным дисплеем, универсальной камерой, более ёмким аккумулятором и более быстрой зарядкой.

С другой стороны, iPhone 17 Pro по-прежнему остается лучшим выбором для пользователей, ориентированных на экосистему Apple. К преимуществам этого смартфона также относятся видеоинструменты и оптимизированное программное обеспечение.

Напомним, ранее эксперты сравнили характеристики флагманских смартфонов OnePlus 16 и Vivo X500 Pro.

Фокус также сообщал, что Motorola в скором времени официально представит флагманский смартфон Signature 27.