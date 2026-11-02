Vivo X500 Pro проти iPhone 17 Pro: чи може Android-флагман перевершити Apple (фото)

Компактні флагмани Vivo X500 Pro та iPhone 17 Pro оснащені першокласним обладнанням, проте вони мають дещо різні пріоритети.

Vivo робить ставку на дисплей, універсальні камери та швидку зарядку, тоді як Apple більше зосереджена на обчислювальній потужності, відеозйомці та довгостроковій підтримці програмного забезпечення. Детальніше ці два пристрої порівняли експерти порталу Gizmochina.

Дизайн

Vivo X500 Pro Фото: digitaltrends.com

Корпус Vivo X500 Pro виготовлений зі скла та алюмінію, а задня панель додатково посилена скловолокном. Клас захисту IP68/IP69 також забезпечує надійнійший захист від пилу та струменів води під високим тиском.

iPhone 17 Pro отримав надміцне захисне скло Ceramic Shield 2 спереду, алюмінієву рамку та вдосконалений дизайн задньої панелі, а його клас захисту IP68 дозволяє занурюватися на більшу глибину.

Видео дня

Дисплей

iPhone 17 Pro Фото: TechRadar

Vivo X500 Pro пропонує 6,36-дюймовий LTPO AMOLED-екран з частотою оновлення 144 Гц, Dolby Vision та заявленою піковою яскравістю 4500 ніт. Він більш плавний, ніж у конкурента, що дає йому перевагу в іграх та повсякденному користуванні.

Натомість iPhone 17 Pro оснащений 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina XDR з частотою оновлення 120 Гц, Dolby Vision та піковою яскравістю до 3000 ніт. Антиблікове покриття Apple допомагає підтримувати видимість у складних умовах освітлення.

Продуктивність

Vivo X500 Pro Фото: digitaltrends.com

Vivo X500 Pro використовує 2-нм чипсет MediaTek Dimensity 9600 Pro з восьмиядерним процесором та графічним процесором Mali-G2-Ultra-NX. Він має 12 ГБ оперативної пам'яті та сховище UFS 4.1. Vivo також пропонує потужну платформу Android з розширеними можливостями багатозадачності.

iPhone 17 Pro працює на базі Apple A19 Pro у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та сховищем NVMe. Перевага Apple полягає в тісно інтегрованому апаратному та програмному забезпеченні, що робить його кращим варіантом для вимогливих програм.

Акумулятор

iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

Vivo X500 Pro однозначно лідирує, коли йдеться про автономність. Його кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 6510 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт, бездротову зарядку потужністю 40 Вт та зворотну бездротову зарядку.

Своєю чергою iPhone 17 Pro використовує батарею на 3998 мАг або 4252 мАг, залежно від ринку. Він підтримує швидку дротову зарядку, бездротову зарядку MagSafe/Qi2 потужністю 25 Вт та зворотну дротову зарядку.

Камера

Камера Vivo X500 Pro Фото: digitaltrends.com

Vivo X500 Pro позиціонується як камерофон, тож пропонує більшу універсальність фотозйомки завдяки своїм сенсорам високої роздільної здатності та перископному зуму. Він оснащений основною камерою на 50 МП з оптичною стабілізацією зображення, перископічною телеоб'єктивною камерою на 64 МП з 3,5-кратним оптичним зумом, надширококутною камерою на 50 МП з автофокусом та фронтально камерою на 50 МП з автофокусом, здатною записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 60 кадрів/с.

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

iPhone 17 Pro використовує потрійну камеру, що включає основний сенсор, перископічну телеоб'єктивну камеру з 4-кратним оптичним зумом та надширококутну камеру. Кожен з цих об’єктивів має роздільну здатність 48 МП. Спереду також є фронтальна камера на 18 МП з автофокусом, що підтримується датчиком глибини та розширеними функціями відеозйомки. Вона також підтримує запис Dolby Vision HDR, просторовий звук та можливості ProRes RAW.

Вердикт

Vivo X500 Pro загалом пропонує краще співвідношення ціни та характеристик. Він має першокласний дисплей, універсальну камеру, більший акумулятор та швидшу зарядку.

З іншого боку iPhone 17 Pro залишається кращим вибором для користувачів, орієнтованим на екосистему Apple. Перевагами цього смартфона також є відеоінструменти та оптимізоване програмне забезпечення.

Нагадаємо, раніше експерти порівняли характеристики флагманських смартфонів OnePlus 16 та Vivo X500 Pro.

Фокус також повідомляв, що Motorola незабаром офіційно представить флагманський смартфон Signature 27.