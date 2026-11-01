Новий флагман Android з чудовою камерою: коли вийде Motorola Signature 27 (фото)

Компанія Motorola незабаром офіційно представить флагманський смартфон Signature 27, орієнтований на фотозйомку.

Motorola вперше продемонструвала Signature 27 під час саміту Qualcomm Snapdragon ще у вересні, однак тепер бренд підтвердив, що смартфон вийде 5 листопада 2026 року.

Характеристики Motorola Signature 27 ще офіційно не оприлюднені, проте витоки вказують на процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 та охолоджувальну систему ArcticMesh з випарною камерою, яка на 40% більша, ніж у моделі попереднього покоління.

Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Однією з ключових переваг Motorola Signature 27, схоже, стане 50-мегапіксельна основна камера Sony Lytia 910 з оптичною стабілізацією зображення та 200-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом. Смартфон також отримає аудіосистему від Bang & Olufsen.

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Motorola Signature 27 постачатиметься з попередньо встановленою ОС Android 17 та отримуватиме оновлення впродовж семи років. Нещодавній витік також свідчить, що у Європі телефон коштуватиме близько 1595 євро.

Нагадаємо, OnePlus офіційно представила субфлагманські смартфони Ace 7 та Ace 7 Pro, орієнтовані на мобільні ігри.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв характеристики Android-флагманів OnePlus 16 та Vivo X500 Pro.