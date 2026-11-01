Новый флагман на Android с отличной камерой: когда выйдет Motorola Signature 27 (фото)
Компания Motorola в скором времени официально представит флагманский смартфон Signature 27, ориентированный на фотосъемку.
Motorola впервые продемонстрировала Signature 27 на саммите Qualcomm Snapdragon ещё в сентябре, однако теперь компания подтвердила, что смартфон выйдет 5 ноября 2026 года.
Характеристики Motorola Signature 27 пока официально не обнародованы, однако утечки указывают на процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и систему охлаждения ArcticMesh с испарительной камерой, которая на 40% больше, чем у модели предыдущего поколения.
Одним из ключевых преимуществ Motorola Signature 27, по всей видимости, станет 50-мегапиксельная основная камера Sony Lytia 910 с оптической стабилизацией изображения и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Смартфон также получит аудиосистему от Bang & Olufsen.
Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?
Motorola Signature 27 будет поставляться с предустановленной ОС Android 17 и будет получать обновления в течение семи лет. Согласно недавней утечке информации, в Европе телефон будет стоить около 1595 евро.
Напомним, что OnePlus официально представила субфлагманские смартфоны Ace 7 и Ace 7 Pro, ориентированные на мобильные игры.
Фокус также сообщал, что эксперт сравнил характеристики Android-флагманов OnePlus 16 и Vivo X500 Pro.