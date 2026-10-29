Более дешевые Android-флагманы с АКБ на 9000 мАч: вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro (фото)

Компания OnePlus официально представила субфлагманские смартфоны Ace 7 и Ace 7 Pro, предназначенные для мобильных игр.

По своим возможностям OnePlus Ace 7 и OnePlus Ace 7 Pro приближаются к более дорогим флагманам бренда, таким как OnePlus 16. Характеристики и цены новинок раскрыл портал Gizmochina.

OnePlus Ace 7 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 серии V, тогда как OnePlus Ace 7 Pro использует Snapdragon 8 Elite Gen 5. Они также оснащены киберспортивными чипами OnePlus, каждый из которых отвечает за отдельный аспект игрового процесса. Кроме того, это первые смартфоны серии Ace, которые получили активную систему охлаждения со встроенным вентилятором и усовершенствованную систему рассеивания тепла.

OnePlus Ace 7 Фото: OnePlus

OnePlus оснастила смартфоны дисплеями с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2772 x 1272 и частотой обновления до 185 Гц в поддерживаемых играх. Частота обновления всей системы достигает 165 Гц. Устройства также получили функцию защиты глаз для длительных игровых сеансов.

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В целом Ace 7 и Ace 7 Pro имеют много общего в плане аппаратного обеспечения, в том числе металлический корпус, 3D-ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, симметричные стереодинамики, линейный двигатель по оси X, NFC, инфракрасный излучатель, а также защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

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Оба смартфона работают под управлением ColorOS 17, которая включает Xiaobu Assistant, AI Tap, AI Notes и функцию навигации под названием Fluid Cloud Fusion. Обе модели оснащены аккумулятором емкостью 9000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и байпасной зарядки.

Что касается камер, то Ace 7 и Ace 7 Pro оснащены основным сенсором на 200 МП. Ace 7 Pro также оснащен дополнительным 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом, а Ace 7 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором. Для селфи оба смартфона используют 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

Цена OnePlus Ace 7 — от 655 долларов.

Цена OnePlus Ace 7 Pro — от 715 долларов.

Напомним, что Honor незаметно выпустила бюджетный смартфон X8e 4G с аккумулятором емкостью 7700 мАч.

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