Дешевші Android-флагмани з АКБ на 9000 мАг: вийшли OnePlus Ace 7 та Ace 7 Pro (фото)

Компанія OnePlus офіційно представила субфлагманські смартфони Ace 7 та Ace 7 Pro, орієнтовані на мобільні ігри.

За своїми можливостями OnePlus Ace 7 та OnePlus Ace 7 Pro наближаються до дорожчих флагманів бренду на кшталт OnePlus 16. Характеристики та ціни новинок розкрив портал Gizmochina.

OnePlus Ace 7 працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 серії V, тоді як OnePlus Ace 7 Pro використовує Snapdragon 8 Elite Gen 5. Вони також оснащені кіберспортивними чипами OnePlus, кожен з яких відповідає за різний аспект ігрового процесу. Окрім того, це перші смартфони серії Ace, які отримали активну систему охолодження з вбудованим вентилятором та вдосконалену систему розсіювання тепла.

OnePlus Ace 7 Фото: OnePlus

OnePlus оснастила смартфони дисплеями діагоналлю 6,78 дюйма, роздільною здатністю 2772 x 1272 та частотою оновлення до 185 Гц у підтримуваних іграх. Частота оновлення всієї системи сягає 165 Гц. Пристрої також отримали функцію захисту очей для тривалих ігрових сеансів.

Видео дня

Загалом Ace 7 та Ace 7 Pro мають багато спільного апаратного забезпечення, в тому числі металевий корпус, 3D-ультразвуковий датчик відбитків пальців, симетричні стереодинаміки, лінійний двигун по осі X, NFC, інфрачервоний випромінювач, а також захист від пилу та води IP66, IP68, IP69 та IP69K.

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

Обидва смартфони працюють під керуванням ColorOS 17, яка включає Xiaobu Assistant, AI Tap, AI Notes та функцію навігації під назвою Fluid Cloud Fusion. Обидві моделі оснащені акумулятором ємністю 9000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт та байпасної зарядки.

Що стосується камер, Ace 7 та Ace 7 Pro мають основний сенсор на 200 МП. Ace 7 Pro також має додатковий 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом, Ace 7 оснащений 8-мегапіксельним надширококутним сенсором. Для селфі обидва смартфони використовують 16-мегапіксельну фронтальну камеру.

Ціна OnePlus Ace 7 — від 655 доларів.

Ціна OnePlus Ace 7 Pro — від 715 доларів.

Нагадаємо, Honor непомітно випустила бюджетний смартфон X8e 4G з акумулятором на 7700 мАг.

Фокус також повідомляв, що Huawei представила новий смартфон середнього класу Pura 90 Plus.