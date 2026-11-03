Смартфон середнього класу з хорошими параметрами: вийшов Redmi M100 Pro (фото)

Компанія Redmi, що є суббрендом Xiaomi, непомітно випустила в Китаї новий субфлагман під назвою M100 Pro.

Характеристики Redmi M100 Pro вказують на те, що він є перейменованим Redmi Note 14 Pro, зазначає GSMArena.

Redmi M100 Pro використовує процесор Dimensity 7300 Ultra, у поєднанні з до 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 256 ГБ пам'яті UFS 2.2. Акумулятор ємністю 5500 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт.

Кольори Redmi M100 Pro Фото: Redmi

Смартфон оснащений вигнутим 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц та захистом Gorilla Glass Victus 2. Під дисплеєм вбудований сканер відбитків пальців.

Що стосується камер, Redmi M100 Pro отримав 50-мегапіксельний основний сенсор Sony LYT-600, 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив, 2-мегапіксельний макрооб'єктив та 20-мегапіксельну фронтальну камеру.

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Інші характеристики Redmi M100 Pro включають клас захисту IP68, ІЧ-передавач, NFC та ОС управлінням HyperOS 3. Смартфон пропонується в кольорах Midnight Black, Mirror Porcelain White, Phantom Blue та Twilight Purple.

Ціна Redmi M100 Pro — від 2499 юанів (близько 17 169 грн).

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