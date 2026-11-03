Смартфон среднего класса с хорошими параметрами: вышел Redmi M100 Pro (фото)

Компания Redmi, являющаяся суббрендом Xiaomi, незаметно выпустила в Китае новый субфлагман под названием M100 Pro.

Характеристики Redmi M100 Pro указывают на то, что это переименованная версия Redmi Note 14 Pro, отмечает GSMArena.

Redmi M100 Pro использует процессор Dimensity 7300 Ultra в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X объемом до 12 ГБ и памятью UFS 2.2 объемом 256 ГБ. Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт.

Цвета Redmi M100 Pro Фото: Redmi

Смартфон оснащен изогнутым 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus 2. Под дисплеем встроен сканер отпечатков пальцев.

Что касается камер, Redmi M100 Pro получил 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT-600, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельный макрообъектив и 20-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Прочие характеристики Redmi M100 Pro включают класс защиты IP68, ИК-передатчик, NFC и операционная система HyperOS 3. Смартфон доступен в цветах Midnight Black, Mirror Porcelain White, Phantom Blue и Twilight Purple.

Цена Redmi M100 Pro — от 2499 юаней (около 17 169 грн).

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