Недорогой смартфон с топовыми камерами ZEISS: Vivo V80 FE раскрыт до анонса (фото)

Компания Vivo готовится к официальному выпуску смартфона Vivo V80 FE, который пополнит линейку существующих моделей Vivo V80 и Vivo V80 Lite.

Глобальная презентация Vivo V80 FE ожидается в ближайшее время. На данный момент смартфон уже появился на региональных сайтах компании, в частности на Филиппинах, отмечает Gizmochina.

Vivo V80 FE оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, яркостью HBM 1800 нит, локальной пиковой яркостью до 3000 нит и поддержкой 1,07 миллиарда цветов.

Vivo V80 FE Фото: Vivo

Смартфон работает на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 7400-Turbo в сочетании с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, обратную зарядку и байпасную зарядку. Vivo обещает зарядку до 50% за 29 минут

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Одним из основных преимуществ Vivo V80 FE стали три 50-мегапиксельные камеры ZEISS на задней панели. Спереди также расположена 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом и углом обзора 92 градуса. Смартфон поддерживает видеозапись в формате 4K и предлагает ряд фирменных технологий, таких как ZEISS Multifocal Portrait, Style Bokeh и AI Aura Light Portrait 2.0.

Vivo V80 FE Фото: Vivo

Vivo V80 FE поставляется с предустановленной OriginOS 7.0 на базе Android 17 и обладает защитой от пыли и воды в соответствии со стандартами IP68 и IP69. Устройство также оснащено камерой площадью 4666 мм², оптическим датчиком отпечатков пальцев на экране, NFC, Bluetooth 5.4 и инфракрасным передатчиком.

Габариты Vivo V80 FE составляют 157,78 × 74,53 мм, а толщина варьируется от 7,76 мм до 7,84 мм в зависимости от цвета. Телефон весит от 201 до 202 г и предлагается в цветах Sparkling Gold или Chill Green.

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Цена и дата презентации Vivo V80 FE пока не разглашаются. Официальная цена базовой модели Vivo V80 на мировом и европейском рынках составляет около 580 евро, тогда как версия FE будет стоить дешевле.

Напомним, что Redmi незаметно выпустила в Китае новый субфлагманский смартфон M100 Pro.

Фокус также сообщал, что компания Vivo официально представила бюджетный смартфон Y32 5G.