Смартфон Xiaomi з найбільшим акумулятором: розкрита недорога модель на 11 000 мАг

Компанія Xiaomi може оснастити свій сублагманський смартфон Redmi Turbo 6 Max потужним акумулятором ємністю понад 10 000 мАг.

Майбутній Redmi Turbo 6 Max матиме акумулятор ємністю 11 000 мАг та номінальною ємністю 40,72 Вт·год. Про це заявив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

Хоча в публікації назва телефону не вказана, інформатор описує високопродуктивний пристрій на базі Dimensity з 7-дюймовим 2K-дисплеєм та надвисокою частотою оновлення. Експерти Notebookcheck зауважили, що ці характеристики співпадають з попереднім витокам про Redmi Turbo 6 Max.

Це також підтверджує жовтневий витік, у якому інсайдер натякнув на ємність акумулятора понад 10 000 мАг. Якщо ці чутки виявляться правдивими, то Redmi Turbo 6 Max матиме на 22% більший акумулятор, ніж Turbo 5 Max з 9 000 мАг, який сьогодні є рекордсменом серед смартфонів Xiaomi.

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Окрім того, Digital Chat Station стверджує, що Redmi Turbo 6 Max працюватиме на базі MediaTek Dimensity 9500s. Процесор поєднує одне ядро Cortex-X925 з тактовою частотою 3,73 ГГц з трьома ядрами Cortex-X4, чотирма ядрами Cortex-A720 та графічним процесором Immortalis-G925. Інші витоки вказують на плоский 2K-дисплей розміром близько 7 дюймів з тонкими рамками, частотою оновлення близько 185 Гц та охопленням колірної гами BT.2020.

Варто враховувати, що офіційно Xiaomi ще не підтвердила жодних характеристик та цін. Попередній Xiaomi Redmi Turbo 5 Max на старті продажів коштував приблизно 350–370 доларів. На міжнародному ринку він дебютував під назвою Poco X8 Pro Max.

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