Смартфон середнього класу зі швидкістю флагмана: результати тестів новинки Motorola (фото)

Компанія Motorola, схоже, збирається відродити серію Moto One, випустивши новий середньобюджетний смартфон з деякими флагманськими характеристиками.

Останній Motorola One Macro вийшов ще у 2019 році, тоді як його довгоочікуваний наступник, ймовірно, буде називатись просто Moto One. На це вказує сертифікація на Wireless Power Consortium (WPC).

Витік розкриває дизайн майбутнього Moto One, що візуально нагадує Moto Edge 2025. Смартфон має дуже тонку рамку, квадратний модуль камери з трьома об'єктивами та світлодіодним спалахом, а також сканер відбитків пальців, інтегрований у дисплей.

Рендер Moto One

Сертифікація підтверджує, що Moto One підтримує Qi2, але лише EPP, а не MPP. Це означає, що пристрій можна заряджати бездротовим способом з мінімальною потужністю 15 Вт, але для використання магнітних аксесуарів необхідно використовувати спеціальний чохол.

Видео дня

Окрім того, Moto One був помічений на Geekbench з процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 та 12 ГБ оперативної пам'яті. Він набрав 2109 балів в одноядерному тесті та 8586 в багатоядерному. Судячи з усього, новинка буде позиціонуватися як швидкий смартфон середнього класу.

Ціна та дата виходу Motorola Moto One поки не розголошуються, проте сертифікація на WPC свідчить, що анонс може відбутися найближчими тижнями.

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