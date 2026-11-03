Топовий ігровий смартфон RedMagic 12 Pro офіційно вийшов: розкрито ціни (фото)

Ігровий флагман RedMagic 12 Pro тепер представлений на глобальному ринку з тоншим корпусом та місткішим акумулятором, ніж у попередника.

RedMagic 12 Pro став міжнародною версією RedMagic 12 Pro+, випущеного у Китаї минулого місяця. Обидві версії мають майже ідентичні характеристики за винятком програмного забезпечення та швидкості зарядки. Параметри та ціни новинки розкрив портал GSMArena.

Глобальний RedMagic 12 Pro зберіг акумулятор на 8400 мАг та рідинне охолодження з RGB-підсвічуванням. Він підтримує повільнішу дротову зарядку потужністю 80 Вт, тоді як китайська версія пропонує 120 Вт.

RedMagic 12 Pro Фото: Redmagic

Попри на 12% більшу ємність батареї, RedMagic 12 Pro тонший за свого попередника RedMagic 11 Pro. Він також оснащений 6,85-дюймовим OLED-екраном X11 від з BOE з роздільною здатністю 1,5, частотою оновлення 185 Гц, глобальною піковою яскравістю 1900 ніт та локальною піковою яскравістю 5000 ніт.

Видео дня

Під дисплеєм RedMagic 12 Pro прихована 16-мегапіксельна фронтальна камера, розроблена разом з BOE, та 3D-ультразвуковий скранер відбитків пальців. На задній панелі є 50-мегапіксельна основна камера з оптичною стабілізацією зображення та 50-мегапіксельна надширококутна камера.

RedMagic 12 Pro Transparent Silver Фото: Redmagic

RedMagic 12 Pro працює на базі чипсета Snapdragon 8 Elite Extreme Gen у поєднанні з ігровим чипом RedCore R5, чипом дисплея G1, а також до 16 ГБ оперативної пам’яті та до 1 ТБ пам’яті. Смартфон використовує систему охолодження AquaCore Cooling System 3.0, що включає двоконтурне рідинне охолодження, вентилятор, випарну камеру та технологію Liquid Metal 4.0.

Опитування Обігрівач якого бренду ви використовуєте, або плануєте придбати? Опитування відкрите до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Інший бренд Голосувати

Корпус смартфона має клас захисту від пилу та води IP68/IP69, а область вентилятора додатково захищена за стандартом IPX8. Пристрій також отримав плечові тригери з частотою 520 Гц, стереодинаміки з Dolby Atmos, лінійний двигун по осі X, ІЧ-бластер, NFC, Wi-Fi 7 та порт USB 3.2 Gen 2.

RedMagic 12 Pro постачається з RedMagic OS 12 на базі Android 17 з інтеграцією Gemini. Смартфон пропонує емуляцію ігор для ПК та доступ до Steam через ігровий центр X-Gravity. Доступні кольори — Transparent Black та Transparent Silver.

RedMagic 12 Pro Transparent Black Фото: Redmagic

Ціни RedMagic 12 Pro:

12 ГБ +256 ГБ Transparent Black — 899 євро;

16 ГБ +512 ГБ Transparent Black — 999 євро;

16 ГБ +1 ТБ Transparent Black — 1199 євро;

16 ГБ +512 ГБ Transparent Silver — 999 євро;

16 ГБ +1 ТБ Transparent Silver — 1199 євро.

Нагадаємо, Redmi, що є суббрендом Xiaomi, непомітно випустила в Китаї субфлагман M100 Pro.

Фокус також повідомляв, що Vivo готується до релізу смартфона Vivo V80 FE з потужними камерами.