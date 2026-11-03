Топовый игровой смартфон RedMagic 12 Pro официально вышел: объявлены цены (фото)

Игровой флагман RedMagic 12 Pro теперь представлен на мировом рынке с более тонким корпусом и более емким аккумулятором, чем у предшественника.

RedMagic 12 Pro стал международной версией RedMagic 12 Pro+, выпущенного в Китае в прошлом месяце. Обе версии имеют практически идентичные характеристики, за исключением программного обеспечения и скорости зарядки. Параметры и цены новинки раскрыл портал GSMArena.

Международная версия RedMagic 12 Pro сохранила аккумулятор емкостью 8400 мАч и жидкостное охлаждение с RGB-подсветкой. Он поддерживает более медленную проводную зарядку мощностью 80 Вт, тогда как китайская версия предлагает 120 Вт.

RedMagic 12 Pro Фото: Redmagic

Несмотря на увеличенную на 12 % емкость аккумулятора, RedMagic 12 Pro тоньше своего предшественника RedMagic 11 Pro. Он также оснащён 6,85-дюймовым OLED-экраном X11 от BOE с разрешением 1,5, частотой обновления 185 Гц, глобальной пиковой яркостью 1900 нит и локальной пиковой яркостью 5000 нит.

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Под дисплеем RedMagic 12 Pro скрыта 16-мегапиксельная фронтальная камера, разработанная совместно с BOE, и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. На задней панели расположены 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

RedMagic 12 Pro "Прозрачный серебристый" Фото: Redmagic

RedMagic 12 Pro работает на базе чипсета Snapdragon 8 Elite Extreme Gen в сочетании с игровым чипом RedCore R5, чипом дисплея G1, а также до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Смартфон использует систему охлаждения AquaCore Cooling System 3.0, включающую двухконтурное жидкостное охлаждение, вентилятор, испарительную камеру и технологию Liquid Metal 4.0.

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Корпус смартфона имеет класс защиты от пыли и воды IP68/IP69, а область вентилятора дополнительно защищена в соответствии со стандартом IPX8. Устройство также оснащено плечевыми триггерами с частотой 520 Гц, стереодинамиками с Dolby Atmos, линейным двигателем по оси X, ИК-бластером, NFC, Wi-Fi 7 и портом USB 3.2 Gen 2.

RedMagic 12 Pro поставляется с RedMagic OS 12 на базе Android 17 с интеграцией Gemini. Смартфон поддерживает эмуляцию компьютерных игр и доступ к Steam через игровой центр X-Gravity. Доступные цвета — Transparent Black и Transparent Silver.

RedMagic 12 Pro "Прозрачный черный" Фото: Redmagic

Цены на RedMagic 12 Pro:

12 ГБ + 256 ГБ, Transparent Black — 899 евро;

16 ГБ + 512 ГБ Transparent Black — 999 евро;

16 ГБ + 1 ТБ Transparent Black — 1199 евро;

16 ГБ + 512 ГБ Transparent Silver — 999 евро;

16 ГБ + 1 ТБ Transparent Silver — 1199 евро.

Напомним, что Redmi, являющаяся суббрендом Xiaomi, незаметно выпустила в Китае субфлагман M100 Pro.

Фокус также сообщал, что Vivo готовится к выпуску смартфона Vivo V80 FE с мощными камерами.