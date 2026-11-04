Смартфон среднего класса со скоростью флагмана: результаты тестов новинки Motorola (фото)

Компания Motorola, судя по всему, собирается возродить серию Moto One, выпустив новый среднебюджетный смартфон с некоторыми флагманскими характеристиками.

Последний Motorola One Macro вышел еще в 2019 году, тогда как его долгожданный преемник, вероятно, будет называться просто Moto One. На это указывает сертификация в Wireless Power Consortium (WPC).

Утечка раскрывает дизайн будущего Moto One, визуально напоминающего Moto Edge 2025. Смартфон имеет очень тонкую рамку, квадратный модуль камеры с тремя объективами и светодиодной вспышкой, а также сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Рендер Moto One

Сертификация подтверждает, что Moto One поддерживает стандарт Qi2, но только в режиме EPP, а не MPP. Это означает, что устройство можно заряжать беспроводным способом с минимальной мощностью 15 Вт, но для использования магнитных аксессуаров необходимо использовать специальный чехол.

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Кроме того, Moto One был замечен в Geekbench с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 и 12 ГБ оперативной памяти. Он набрал 2109 баллов в одноядерном тесте и 8586 в многоядерном. Судя по всему, новинка будет позиционироваться как быстрый смартфон среднего класса.

Цена и дата выхода Motorola Moto One пока не разглашаются, однако сертификация на WPC свидетельствует о том, что анонс может состояться в ближайшие недели.

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