Можно не заряжать целую неделю: смартфон Honor получит аккумулятор емкостью 15 000 мАч

Компания Honor, судя по всему, готовит смартфоны с аккумуляторами большой емкости, которые установят новый рекорд на массовом рынке.

В настоящее время Honor тестирует аккумуляторы для телефонов емкостью от 14 000 до 15 000 мАч. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера.

Сообщается, что смартфон, оснащенный новым аккумулятором, должен работать неделю без подзарядки. Это существенное преимущество в условиях длительных отключений электроэнергии, а также для путешествий и отдыха на природе.

Смартфон Honor Win Фото: cnet.com

Информатор пока не раскрывает название и дату выхода смартфона с аккумулятором емкостью 14 000 или 15 000 мАч. В 2025 году Honor уже подняла планку, выпустив линейку Win с аккумуляторами емкостью 10 000 мАч и модель X80 Pro Max с аккумулятором на 11 000 мАч. Выпущенные в этом году Honor Win RT 2 и Honor Win Turbo 2 получили ещё более емкие аккумуляторы на 12 070 мАч.

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Как отмечают эксперты портала, установить в телефон аккумулятор емкостью 14 000 мАч или 15 000 мАч будет непросто. Аккумуляторы большей емкости обычно увеличивают вес и толщину смартфона, а также создают дополнительные проблемы с теплоотводом.

Напомним, недавно вышли флагманы OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с аккумуляторами емкостью 9000 мАч.

Фокус также сообщал, что Redmi выпустила смартфон K100 с аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч.