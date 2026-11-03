Можна не заряджати тиждень: смартфон Honor отримає акумулятор ємністю 15 000 мАг
Компанія Honor, схоже, готує смартфони з акумуляторами великої ємності, що встановлять новий рекорд на масовому ринку.
Наразі Honor тестує акумулятори для телефонів ємністю від 14 000 до 15 000 мАг. Про це пише Gizmochina з посиланням на авторитетного інсайдера.
Повідомляється, що смартфон, оснащений новим акумулятором, має витримувати тиждень без підзарядки. Це суттєва перевага в умовах тривалих відключень електроенергії, а також для подорожей та відпочинку на природі.
Інформатор поки не розкриває назву та дату виходу смартфона з батарею на 14 000 або 15 000 мАг. У 2025 році Honor вже підняла планку, випустивши лінійку Win з акумуляторами ємністю 10 000 мАг та модель X80 Pro Max з акумулятором на 11 000 мАг. Цьогорічні Honor Win RT 2 та Honor Win Turbo 2 отримали ще більші батареї на 12 070 мАг.
Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції?
Як зазначають експерти порталу, встановити акумулятор ємністю 14 000 мАг або 15 000 мАг у телефон буде непросто. Більші акумулятори зазвичай збільшують вагу та товщину смартфона, а також створюють додаткові проблеми з тепловіддачею.
Нагадаємо, нещодавно вийшли флагмани OnePlus Ace 7 та Ace 7 Pro з акумуляторами на 9000 мАг.
Фокус також повідомляв, що Redmi випустила смартфон K100 з батареєю ємністю 10 000 мА·год.