Акумулятор на 10 000 мА·год, екран 165 Гц та чіп Snapdragon 8 Elite: представлено Redmi K100

Redmi випустила смартфон K100. Головною перевагою моделі стала величезна батарея ємністю 10 000 мА·год у поєднанні з чипом Snapdragon 8 Elite, що майже відповідає топовим моделям, та екраном із частотою оновлення 165 Гц.

Цей телефон створено для тривалих ігрових сесій, пише Gizmochina.

Екран із частотою оновлення 165 Гц та окремий графічний чіп

Смартфон оснащено 6,83-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2772x1280 пікселів та частотою оновлення 165 Гц. Матриця підтримує 12-бітну глибину кольору та технологію Dolby Vision, а пікова яскравість сягає 3500 ніт. Від мерехтіння очі захищає функція DC dimming у всьому діапазоні яскравості.

Дисплей Redmi K100 Фото: Redmi

Усередині встановлено Qualcomm Snapdragon 8 Elite разом із швидкою оперативною пам’яттю LPDDR5X Ultra об’ємом до 16 ГБ та накопичувачем UFS 4.1 об’ємом до 512 ГБ. Графічну підсистему доповнює співпроцесор Xiaomi D2: він підвищує роздільну здатність і плавно домальовує кадри в понад сотні ігор, підтримуючи частоту кадрів до 165 FPS. Тепло відводить циркуляційна система охолодження з графітовим радіатором площею понад 12 000 мм².

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Дизайн Redmi K100 Фото: Redmi

Акумулятор ємністю 10 000 мА·год та захист за стандартом IP69K

Виробник заявляє, що пристрій може працювати майже два з половиною дні без підключення до розетки. Підтримується зарядка потужністю 100 Вт, а реверсивна зарядка на 27 Вт дозволяє заряджати інші гаджети через кабель. Для геймерів додали наскрізне живлення: кабель подає струм безпосередньо на плату, не нагріваючи акумулятор.

Основна 50-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією (OIS) базується на сенсорі Light Hunter 800. Поруч розташований ультраширококутний об'єктив на 8 Мп, а селфі-модуль має роздільну здатність 20 Мп. Корпус захищений від пилу та води за чотирма стандартами, включаючи IP69K. Під екраном вбудовано ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Кольори Redmi K100 Фото: Redmi

Ціни в Китаї:

Redmi K100 12/256 ГБ — 524 долари (3 499 юанів).

— 524 долари (3 499 юанів). Redmi K100 12/512 ГБ — 614 доларів (4 099 юанів).

— 614 доларів (4 099 юанів). Redmi K100 16/512 ГБ — 674 долари (4 499 юанів).

Попередні замовлення вже відкрито, а продаж у магазинах Китаю розпочнеться 31 жовтня. Доступні чорний, білий та світло-зелений кольори.

Доступність Redmi K100 та попередній висновок

Redmi K100 цікавий насамперед акумулятором на 10000 мА·год, а ось усі інші особливості досить типові для ігрової K-серії Xiaomi. Хороший процесор передфлагманського рівня, швидка пам'ять великого обсягу та дисплей, який цілком можливо й буде підтримувати частоту оновлення 165 Гц у багатьох іграх. Однак підтримка такої частоти оновлення протягом тривалого часу залежатиме від ефективності системи охолодження, яку ще належить перевірити в тестах на тротілінг.

Слід розуміти, що цей смартфон є ексклюзивним для китайського ринку, і замовляти його з-за кордону, хай навіть за досить вигідною ціною з огляду на ці характеристики, будуть хіба що ентузіасти. А для глобального ринку варто дочекатися аналогічної версії цього ж телефону під брендом POCO. Дуже ймовірно, що Redmi K100 отримає міжнародну версію, і це буде новий смартфон серії POCO F. Про новини з цього приводу ми вас обов’язково повідомимо.

Раніше повідомлялося, що глобальні версії Xiaomi 18 Pro та Pro Max стали відомі ще до анонсу. Роздрібний продавець оприлюднив ціну, кольорові варіанти та основні характеристики цих смартфонів для ЄС.