Батарея 10000 мАч, экран 165 Гц и чип Snapdragon 8 Elite: представлен Redmi K100

Redmi выпустила смартфон K100. Главным козырем модели стала огромная батарея емкостью 10 000 мАч в паре с предтоповым чипом Snapdragon 8 Elite и экраном на 165 Гц.

Телефон создан для долгих игровых сессий, пишет Gizmochina.

Экран на 165 Гц и отдельный чип для графики

Смартфон оснастили 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772x1280 точек и частотой обновления 165 Гц. Матрица поддерживает 12-битную глубину цвета и технологию Dolby Vision, а пиковая яркость достигает 3500 нит. От мерцания глаза защищает функция DC dimming во всем диапазоне яркости.

Дисплей Redmi K100 Фото: Redmi

Внутри установлен Qualcomm Snapdragon 8 Elite вместе с быстрой оперативкой LPDDR5X Ultra до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 до 512 ГБ. Графическую подсистему дополняет сопроцессор Xiaomi D2: он повышает разрешение и плавно дорисовывает кадры более чем в сотне игр, удерживая фреймрейт до 165 FPS. Тепло отводит циркуляционная система охлаждения с графитовым радиатором площадью свыше 12 000 мм².

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Дизайн Redmi K100 Фото: Redmi

Батарея на 10 000 мАч и защита IP69K

Производитель заявляет почти два с половиной дня работы без розетки. Поддерживается зарядка мощностью 100 Вт, а реверсивная на 27 Вт позволяет подпитывать другие гаджеты по проводу. Для геймеров добавили сквозное питание: провод подает ток напрямую на плату, сохраняя батарею холодной.

Основная 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией (OIS) базируется на сенсоре Light Hunter 800. Рядом стоит ультраширик на 8 Мп, а селфи-модуль получил разрешение 20 Мп. Корпус защищен от пыли и воды сразу по четырем стандартам, включая IP69K. Под экран встроен ультразвуковой сканер пальца.

Цвета Redmi K100 Фото: Redmi

Цены в Китае:

Redmi K100 12/256GB — 524 доллара (3 499 юаней).

— 524 доллара (3 499 юаней). Redmi K100 12/512GB — 614 долларов (4 099 юаней).

— 614 долларов (4 099 юаней). Redmi K100 16/512GB — 674 доллара (4 499 юаней).

Предзаказы уже открыты, а продажи в магазинах Китая начнутся 31 октября. Доступны черный, белый и светло-зеленый цвета.

Доступность Redmi K100 и предварительный вердикт

Redmi K100 интересен прежде всего аккумулятором на 10000 мАч, а вот все прочие особенности достаточно типичны для игровой K-серии Xiaomi. Хороший процессор предфлагманского уровня, шустрая память большого объема и дисплей, который вполне возможно и будет выдавать 165 Гц во многих играх. Но поддерживание этого фреймрейта вдолгую будет зависеть от эффективности системы охлаждения, которую еще предстоит протестировать в троттлинг-тестах.

Надо понимать, что этот смартфон эксклюзивен для рынка Китая и заказывать его из-за рубежа, пусть и по достаточно выгодной цене за эти характеристики, будут разве что энтузиасты. А для глобального рынка стоит подождать аналогичную итерацию этого же телефона под брендом POCO. Очень вероятно, что Redmi K100 получит международную версию и это будет новый смартфон серии POCO F. О новостях по этому поводу мы вас обязательно уведомим.

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