Смартфони, які вийдуть у листопаді 2026 року: 5 очікуваних новинок на Android (фото)

На листопад 2026 року заплановано низку цікавих релізів смартфонів від таких брендів, як Motorola, Oppo, Honor та Vivo.

Виробники Android-смартфонів представлять цього місяця як першокласні флагмани, так і більш доступні моделі, зазначає Gizmochina.

Motorola Signature 27

Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Флагман Motorola Signature 27 був офіційно анонсований сьогодні, 5 листопада. Смартфон надійде у продаж 16 листопада в Європі, на Близькому Сході та в Африці.

Motorola Signature 27 може похвалитися процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, основною камерою Sony LYTIA на 50 МП, перископічною телеоб'єктивною камерою на 200 МП зі 100-кратним суперзумом, аудіосистемою Bang & Olufsen та системою охолодження ArcticMesh.

Серія Oppo Reno 17

Oppo Reno 17 та Reno 17 Pro Фото: gsmarena.com

Компанія Oppo сьогодні підтвердила, що серія Reno 17 дебютує в Китаї 9 листопада. Згодом також очікується презентація на міжнародному ринку.

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Лінійка включає смартфони Oppo Reno 17 та Oppo Reno 17 Pro. Витоки вказують на процесори Snapdragon 7 Gen 4 та Dimensity 8550, основні камери до 200 МП, перископні камери до 50 МП, а також акумулятори ємністю приблизно 7000 мАг.

Серія Honor 700

Honor 700 Pro Фото: Скриншот

Офіційний реліз серії Honor 700 в Китаї запланований на листопад 2026 року, однак точна дата поки не розголошується. Йдеться про моделі Honor 700 Vitality Edition, Honor 700 та Honor 700 Pro.

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Стандартна модель Honor 700 може бути оснащена процесором Snapdragon 8s Gen 4, тоді як Pro може отримати Snapdragon 8 Gen 5. Інші можливі характеристики включають основну камеру на 200 Мп, дисплей на задній панелі та акумулятор ємністю 9000 мАг.

Серія Vivo S70

Vivo S70 Фото: Vivo

Серія Vivo S70 ще офіційно не анонсована, але інсайдери стверджують, що презентація відбудеться у листопаді. Очікується, що стандартний Vivo S70 буде оснащений чіпсетом Snapdragon 8s Gen 4, 6,59-дюймовим LTPS OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K, перископічною камерою Sony LYT-610 на 64 МП та телеоб'єктивом з фокусною відстанню 200 мм.

Серія Vivo X500

Vivo X500 Pro Фото: digitaltrends.com

Загальноєвропейський реліз флагманської серії Vivo X500 відбувся 5 листопада, проте варто врахувати, що на європейський ринок Vivo офіційно привезла лише старші моделі Vivo X500 Pro та Vivo X500 Pro Max. В Україні офіційні поставки смартфонів Vivo обмежені, проте вони, як правило, доступні у деяких інтернет-магазинах під замовлення.

Основною перевагою Vivo X500 вважається потужна система камер з налаштуванням ZEISS. Наприклад, Vivo X500 Pro Max пропонує перископну камеру на 200 МП, автофокус зі стеженням 60 кадрів/с та кінематографічну уповільнену зйомку 4K зі швидкістю до 960 кадрів/с.

Нагадаємо, майбутній смартфон Redmi Turbo 6 Max може отримати акумулятор ємністю понад 10 000 мАг.

Фокус також повідомляв, що ігровий флагман RedMagic 12 Pro тепер представлений на глобальному ринку.