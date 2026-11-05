Украинка рассказала о плюсах жизни в Албании, но с ней не согласились (фото)

Украинка по имени Юлия уже около года живёт в солнечной Албании и рассказала о преимуществах этой приморской страны (даже двух морей).

В TikTok (julia.schulga) девушка рассказала, почему ей нравится жить в стране, языка которой она так и не знает.

Украинка живёт в Албании

"Я украинка, которая уже год живёт в Албании. И да, здесь действительно солнце светит 300 дней в году. Я живу в Албании — и украинцы могут проживать в этой стране без оформления, только с паспортом", — начала Юлия.

Она снимает квартиру за 450 евро в месяц с видом на море.

"Кофе с местной едой может обойтись вам в три евро. Я живу в Албании и не знаю албанского, потому что 99 % населения знают английский", — говорит украинка.

Украинка живет в Албании Фото: TikTok

В комментариях она добавила, что ради зарплаты в Албанию не едут, в основном украинцы либо работают онлайн, либо "работают с нашими".

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Украинка живет в Албании Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди частично не согласились со словами Юлии. А кто-то поделился своим опытом:

"Я прожила в Албании 3,5 года; при найме зарплата составляет 500–600 евро, если вы не работаете удаленно; там нечего искать, мало кто знает английский, хотя сейчас, правда, его знают больше людей, чем когда я приехала 5 лет назад, но есть много минусов, и это неправда, что вам не нужны никакие документы!"

"Насчёт английского — это действительно неправда".

"Покажите мне эти 90 %, которые знают английский. Потому что, по моему опыту, там совсем другая история со знанием этого языка".

"Пойду спрошу мужа и ещё сотню албанцев, какого чёрта они знают немецкий и итальянский, а английский не знают. Ах, да, Дуррес — это не вся Албания. И даже 30 % албанцев не владеют английским".

"Я жила в Албании год, но английский знали не очень многие. Опять же, не знаю, в каком именно городе вы живете, я жила в Дурресе. Но я очень люблю эту страну, там мне было довольно хорошо".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юлия сбежала из Канады после 4 лет проживания там. Сначала она приехала в Украину, а затем снова отправилась в путь.

Украинка по имени Анна выбрала солнечную Албанию в качестве четвёртой страны для эмиграции. По сравнению с предыдущей (США) — это "небо и земля".

Украинка по имени Анна прожила в Польше четыре года, но в один момент решила начать всё с нуля в Испании вместе со своим парнем.