Украинка сбежала из Канады после 4 лет жизни там: где она сейчас (фото)

Украинка по имени Юлия покинула Канаду после четырёх лет проживания там. Сначала она вернулась домой, а затем снова отправилась в путь.

Девушка делится своей историей в Instagram (yulia_canada__).

Украинка сбежала из Канады

Теперь она будет строить свою жизнь в Испании.

"Я сбежала из Канады в Испанию и вот какую разницу заметила. Испанцы живут полной жизнью: они все на улице, сидят в барах, гуляют, общаются. Пожилые люди ведут активную общественную жизнь. Бабушки вечером ходят на прогулки, а дедушки сидят на улице с кружкой пива. Им интересно, им весело, они хотят жить", — говорит украинка.

Кроме того, Юлия заметила, что испанцы очень любят собачек, но убирать за ними — не очень.

"Поэтому оно отлично лежит на тротуаре и ждет, пока вы на него наступите. Так что будьте осторожны", — предупредила автор видео.

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В комментариях люди пожелали Юлии удачи на новом месте.

Украинка сбежала из Канады в Испанию Фото: Instagram

Юлия переехала в Испанию Фото: Instagram

Юлия начинает новую жизнь в Испании Фото: Instagram

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Ранее Юлия признавалась, что сбежала из Канады из-за сурового климата, системы здравоохранения, работы и не только. В город Калгари она точно не вернётся, но в саму страну, возможно, ещё и поедет.

"Это сильно ухудшило моё здоровье. А мне всего 33. И я хочу наслаждаться жизнью, а не бороться за приём у семейного врача. Или сдавать 150-й анализ крови. Потому что им лень меня обследовать", — сказала украинка.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Хотя Юлии нравится ритм жизни и атмосфера в Украине, она была вынуждена уехать из-за угроз энергетической инфраструктуре и частых отключений света зимой.

Юлия переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.

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