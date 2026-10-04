Украинка сбежала из Канады после 4 лет жизни там: где она сейчас (фото)
Украинка по имени Юлия покинула Канаду после четырёх лет проживания там. Сначала она вернулась домой, а затем снова отправилась в путь.
Девушка делится своей историей в Instagram (yulia_canada__).
Украинка сбежала из Канады
Теперь она будет строить свою жизнь в Испании.
"Я сбежала из Канады в Испанию и вот какую разницу заметила. Испанцы живут полной жизнью: они все на улице, сидят в барах, гуляют, общаются. Пожилые люди ведут активную общественную жизнь. Бабушки вечером ходят на прогулки, а дедушки сидят на улице с кружкой пива. Им интересно, им весело, они хотят жить", — говорит украинка.
Кроме того, Юлия заметила, что испанцы очень любят собачек, но убирать за ними — не очень.
"Поэтому оно отлично лежит на тротуаре и ждет, пока вы на него наступите. Так что будьте осторожны", — предупредила автор видео.
В комментариях люди пожелали Юлии удачи на новом месте.
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?
Ранее Юлия признавалась, что сбежала из Канады из-за сурового климата, системы здравоохранения, работы и не только. В город Калгари она точно не вернётся, но в саму страну, возможно, ещё и поедет.
"Это сильно ухудшило моё здоровье. А мне всего 33. И я хочу наслаждаться жизнью, а не бороться за приём у семейного врача. Или сдавать 150-й анализ крови. Потому что им лень меня обследовать", — сказала украинка.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Хотя Юлии нравится ритм жизни и атмосфера в Украине, она была вынуждена уехать из-за угроз энергетической инфраструктуре и частых отключений света зимой.
- Юлия переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.
Украинка по имени Женя вернулась из Канады домой после четырёх лет проживания там. Она поделилась своими искренними впечатлениями об Украине во время войны.