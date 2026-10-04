Українка втекла з Канади після 4 років життя там: де вона зараз (фото)
Українка на імʼя Юлія покинула Канаду після чотирьох років життя там. Вона спершу приїхала додому, а згодом знову вирушила в дорогу.
Своєю історією дівчина ділиться в Instagram (yulia_canada__).
Українка втекла з Канади
Тепер вона будуватиме своє життя в Іспанії.
"Я втекла з Канади в Іспанію і ось яку різницю помітила. Іспанці живуть це життя: вони всі на вулиці, сидять в барах, гуляють, спілкуються. Старші люди мають активне соціальне життя. Бабусі ввечері йдуть на гулянки, а дідусі сидять на вулиці з кружечкою пива. Їм цікаво, їм весело, вони хочуть жити", — каже українка.
Також Юлія помітила, що іспанці дуже люблять собачок, але прибирати за ними — не дуже.
"Тому воно чудово лежить на тротуарі і чекає, поки ви на нього наступите. Тому будьте уважні", — попередила авторка відео.
У коментарях люди побажали Юлії удачі на новому місці.
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Раніше Юлія зізнавалася, що втекла з Канади через суворий клімат, медичну систему, роботу і не тільки. У місто Калгарі вона точно не повернеться, але в саму країну ще, можливо, і поїде.
"Дуже погіршив моє здоровʼя. А мені всього 33. І я хочу насолоджуватися життям, а не битися за прийом до сімейного лікаря. Або робити 150-й аналіз крові. Бо їм лінь мене обстежувати", — казала українка.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Хоча Юлії подобається ритм життя та атмосфера в Україні, вона була змушена поїхати через загрози енергетичній інфраструктурі та часті відключення світла взимку.
- Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.
Українка на імʼя Женя повернулася з Канади додому після чотирьох років життя там. Вона поділилася чесним враженням від України під час війни.