Українка втекла з Канади після 4 років життя там: де вона зараз (фото)

Українка на імʼя Юлія покинула Канаду після чотирьох років життя там. Вона спершу приїхала додому, а згодом знову вирушила в дорогу.

Своєю історією дівчина ділиться в Instagram (yulia_canada__).

Українка втекла з Канади

Тепер вона будуватиме своє життя в Іспанії.

"Я втекла з Канади в Іспанію і ось яку різницю помітила. Іспанці живуть це життя: вони всі на вулиці, сидять в барах, гуляють, спілкуються. Старші люди мають активне соціальне життя. Бабусі ввечері йдуть на гулянки, а дідусі сидять на вулиці з кружечкою пива. Їм цікаво, їм весело, вони хочуть жити", — каже українка.

Також Юлія помітила, що іспанці дуже люблять собачок, але прибирати за ними — не дуже.

"Тому воно чудово лежить на тротуарі і чекає, поки ви на нього наступите. Тому будьте уважні", — попередила авторка відео.

Видео дня

У коментарях люди побажали Юлії удачі на новому місці.

Українка втекла з Канади в Іспанію Фото: Instagram

Юлія перебралася до Іспанії Фото: Instagram

Юлія починає життя в Іспанії Фото: Instagram

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Раніше Юлія зізнавалася, що втекла з Канади через суворий клімат, медичну систему, роботу і не тільки. У місто Калгарі вона точно не повернеться, але в саму країну ще, можливо, і поїде.

"Дуже погіршив моє здоровʼя. А мені всього 33. І я хочу насолоджуватися життям, а не битися за прийом до сімейного лікаря. Або робити 150-й аналіз крові. Бо їм лінь мене обстежувати", — казала українка.

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Хоча Юлії подобається ритм життя та атмосфера в Україні, вона була змушена поїхати через загрози енергетичній інфраструктурі та часті відключення світла взимку.

Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.

Українка на імʼя Женя повернулася з Канади додому після чотирьох років життя там. Вона поділилася чесним враженням від України під час війни.