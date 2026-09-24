Українка, яка повернулася додому з Канади, знову переїжджає (відео)

Дівчина на імʼя Юлія після тривалого проживання в Канаді та повернення додому вирішила залишити Україну заради переїзду до Іспанії.

Хоча авторці відео подобається ритм життя та атмосфера на батьківщині, вона змушена поїхати через загрози енергетичній інфраструктурі та часті відключення світла взимку. Про це Юлія розповіла на своєму YouTube-каналі.

Українка переїжджає в Іспанію

Головними пріоритетами для дівчини залишаються власна безпека та психологічний комфорт, які наразі важко забезпечити в умовах регулярних обстрілів.

"Через тиждень я переїжджаю в Іспанію. Це не було спонтанним рішенням. Це було сплановано. Але мені подобається думка, що я могла би жити в Україні. Мені тут комфортно, мені підходить ритм життя, навіть ціни мені підходять", — каже Юлія.

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Окрім безпекових питань, важливу роль у виборі нової країни відіграв теплий іспанський клімат, що має стати противагою суворим канадським зимам.

Зокрема, Юлія закликає людей ретельно оцінювати ризики, підкреслюючи, що рішення про повернення в Україну має бути індивідуальним і зваженим.

"Насамперед думайте про свою безпеку", — додала авторка відео.

Також Юлія каже, що їй подобається Тернопіль для перспективи життя в Україні.

Українка переїжджає в Іспанію

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