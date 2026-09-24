Украинка, вернувшаяся домой из Канады, снова переезжает (видео)

Девушка по имени Юлия, прожившая некоторое время в Канаде и вернувшись домой, решила покинуть Украину, чтобы переехать в Испанию.

Хотя автору видео нравится ритм жизни и атмосфера на родине, она вынуждена уехать из-за угроз энергетической инфраструктуре и частых отключений света зимой. Об этом Юлия рассказала на своем YouTube-канале.

Украинка переезжает в Испанию

Главными приоритетами для девушки остаются собственная безопасность и психологический комфорт, которые в настоящее время трудно обеспечить в условиях регулярных обстрелов.

"Через неделю я переезжаю в Испанию. Это не было спонтанным решением. Это было заранее спланировано. Но мне нравится мысль, что я могла бы жить в Украине. Мне здесь комфортно, мне подходит ритм жизни, даже цены мне подходят", — говорит Юлия.

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Помимо вопросов безопасности, важную роль в выборе новой страны сыграл тёплый испанский климат, который должен стать противовесом суровым канадским зимам.

В частности, Юлия призывает людей тщательно оценивать риски, подчеркивая, что решение о возвращении в Украину должно быть индивидуальным и взвешенным.

"Прежде всего думайте о своей безопасности", — добавила автор видео.

Кроме того, Юлия говорит, что ей нравится Тернополь как место для жизни в Украине.

Украинка переезжает в Испанию

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