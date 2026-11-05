Українка розказала про плюси життя в Албанії, але з нею не погодилися (фото)

Українка на імʼя Юлія близько року живе в сонячній Албанії та поділилася плюсами країни біля моря (навіть двох).

У TikTok (julia.schulga) дівчина розповіла, чому їй подобається жити в країні, мову якої вона так і не знає.

Українка живе в Албанії

"Я українка, яка рік живе в Албанії. І так, тут дійсно світить сонце 300 днів на рік. Я живу в Албанії — і українці можуть проживати в цій країні без оформлення, лише з паспортом", — почала Юлія.

Вона знімає квартиру за 450 євро на місяць з видом на море.

"Кава з місцевою їжею вам може коштувати три євро. Я живу в Албанії і не знаю албанської, бо 99% населення знають англійську", — каже українка.

Українка живе в Албанії Фото: TikTok

У коментарях вона додала, що за зарплатою в Албанію не їдуть, в основному українці або працюють онлайн або "працюють з нашими".

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Українка живе в Албанії Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди частково не погодилися зі словами Юлії. А хтось поділився своїм досвідом:

"Жила в Албанії 3,5 років, в наймі зарплата 500-600 євро, якщо ви не працюєте віддалено, ловити там нічого, мало хто знає англійську, зараз правда більше людей її знають, ніж я приїхала 5 років тому, але є багато мінусів і це неправда, що вам не треба ніякі документи!"

"Про англійську дійсно неправда".

"Покажіть мені ці 90%, які знають англійську. Бо на моєму досвіді там зовсім інша історія зі знанням цієї мови".

"Піду запитаю чоловіка та ще з сотню албанців, якого біса вони знають німецьку та італійську і не знають англійську. Ах, так, Дуррес це не вся Албанія. І навіть 30% албанців не володіють англійською".

"Я жила в Албанії рік, але англійську не дуже багато людей знало. Знову ж таки, не знаю, в якому саме місті ви живете, я жила в Дурресі. Але я дуже люблю цю країну, там мені було досить добре".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Юлія втекла з Канади після 4 років життя там. Вона спершу приїхала в Україну, а згодом знову вирушила в дорогу.

Українка на імʼя Анна четвертою країною для еміграції обрала сонячну Албанію. Порівняно з минулою (США) — це "небо і земля".

Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але в один момент подумала почати все з нуля в Іспанії разом зі своїм хлопцем.