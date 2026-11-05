Более 24 часов без света: как ГСЧС будет спасать людей во время блэкаута, — Выговский

Глава МВД Иван Выговский сообщил, что из-за продолжительных отключений электроэнергии в Украине начнут разворачивать пункты помощи ГСЧС. В таких пунктах люди смогут зарядить гаджеты и согреться. Каков новый алгоритм действий ГСЧС при ухудшении ситуации с отключениями света?

Информация о пунктах помощи при отключениях электроэнергии появилась на странице Виговского в Facebook на второй день после масштабного удара РФ с применением почти 80 ракет и почти 300 дронов. Чиновник заявил, что такие пункты откроют в районах, где более 30 тысяч семей останутся без света более 24 часов.

Выговский совместно с главой ГСЧС Андреем Даником разработал новый алгоритм действий спасателей на случай отключений электроэнергии. Новый алгоритм вступит в силу утром 6 ноября. Согласно плану, в районах с длительным отсутствием света установят палатки с генераторами и тепловыми пушками. Кроме того, помощь будут оказывать в любом отделении ГСЧС и полиции, добавил министр. За порядком в пунктах помощи будет следить Национальная полиция.

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"Мобильные пункты оказания помощи ГСЧС будут развертываться в районах, где наблюдаются длительные перебои с электроснабжением. Уже завтра региональные подразделения ГСЧС получат новый алгоритм реагирования на длительные отключения света", — говорится в сообщении.

Ситуация в энергетике — Выговский о пунктах помощи при отключениях электроэнергии Фото: скриншот

Выговский не уточнил, в каких именно регионах Украины в первую очередь будут открыты пункты помощи.

Отметим, что в 2022 году во время первых отключений электроэнергии по всей Украине было развернуто около 13 тыс. пунктов стойкости. Это были специальные палатки или помещения с генераторами, отоплением и спутниковой связью: люди могли зарядить телефоны, вскипятить воду, посидеть несколько часов, пока ситуация не наладится.

Ситуация в энергетике — что известно

Отметим, что Фокус писал о массированном ударе РФ в ночь на 3 ноября и о последствиях российского обстрела. Воздушные силы сообщили, что сбили три из 17 баллистических ракет, 49 из 59 крылатых ракет и 257 из 289 дронов различных типов: удары пришлись на 23 локации. Под ударом РФ оказались Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области. Военные администрации и мониторинговые каналы сообщали об ударах по энергетической инфраструктуре и о взрывах, например, в Ладыжине (Винницкая область) или в Зеленодольске (под Кривым Рогом).

Впоследствии в НЭК "Укрэнерго" заявили, что РФ нанесла один из самых массированных ударов по энергетике Украины: 20 атак за сутки. В Минэнерго сообщили об атаке трех дронов на подстанции Хмельницкой АЭС. Кроме того, ДТЭК написала, что РФ серьезно повредила три теплоэлектростанции: какие именно из имеющихся пяти, неизвестно.

Напоминаем, что волонтер Сергей Стерненко опубликовал фотографии подстанций под Киевом, которые, вероятно, не получили надлежащей защиты от российских дронов и ракет.